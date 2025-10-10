گورنر،اہلیہ کیخلاف مقدمے کی درخواست
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے گورنر سندھ اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ان کی اہلیہ، ڈپٹی کمشنر ایسٹ، ریلوے حکام اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔
قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار فوزیہ نسرین کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ گیلانی ریلوے سوسائٹی گلشن میں ان کا زیر تعمیر مکان ڈپٹی کمشنر ایسٹ، پولیس اور ریلوے حکام نے مسمار کر دیا، یہ اقدام گورنر سندھ اور ان کی اہلیہ کی ایماء پر کیا گیا۔ وکیل نے کہا کہ ماتحت عدالت نے گورنر سندھ، ان کی اہلیہ اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔