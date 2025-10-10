صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر،اہلیہ کیخلاف مقدمے کی درخواست

  • پاکستان
گورنر،اہلیہ کیخلاف مقدمے کی درخواست

کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے گورنر سندھ اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ان کی اہلیہ، ڈپٹی کمشنر ایسٹ، ریلوے حکام اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 4 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔

 قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار فوزیہ نسرین کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ گیلانی ریلوے سوسائٹی گلشن میں ان کا زیر تعمیر مکان ڈپٹی کمشنر ایسٹ، پولیس اور ریلوے حکام نے مسمار کر دیا، یہ اقدام گورنر سندھ اور ان کی اہلیہ کی ایماء پر کیا گیا۔ وکیل نے کہا کہ ماتحت عدالت نے گورنر سندھ، ان کی اہلیہ اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پاکستانی ڈراموں میں کام کرنیوالی بھارتی اداکارہ سارہ خان نے شادی کرلی

شاہد کپورکا آبائی تعلق حافظ آباد سے نکل آیا

دپیکا پڈوکون کو ابو ظہبی کے اشتہار میں حجاب پہننے پر تنقید کا سامنا

خواتین کی کمائی میں بھی برکت اور عزت:فیصل قریشی

میرا نکاح سنی،شیعہ دونوں روایات کے مطابق ہوا:جویریہ عباسی

جو دھوکہ دینا چاہے ، اسے کوئی روک نہیں سکتا:رابعہ کلثوم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak