آفریدی کو ٹکرا ؤ کیلئے لایا گیا

  • پاکستان
اسلام آباد(آئی این پی ) ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ، سہیل آفریدی کو ٹکرا ؤکی سیاست کیلئے لایا گیا، پی ٹی آئی میں ضمیر فروش ہیں، اپوزیشن کو پی ٹی آئی کے 20 سے 22 لوگ آسانی سے دستیاب ہو جائیں گے ۔

ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور میں خرابی 26 نومبر سے شروع ہو گئی تھی، 26نومبر کے بعد بشریٰ بی بی ناراض ہوئیں،نارضی اب بھی برقرار ہے ۔شیر افضل مروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو توقع تھی کہ اسلام آبادکی سڑکوں پر لوگ آئیں گے ، علی امین 26 نومبر کو لوگوں کو لائے تھے لیکن لوگ ان سے کنٹرول نہیں ہوئے ، علی امین کی بانی پی ٹی آئی سے آخری ملاقات نے استعفے میں کردار ادا کیا۔

Dunya Bethak