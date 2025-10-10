صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی خان،دہشتگردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، پولیس اہلکار شہید

  • پاکستان
ڈی آئی خان،دہشتگردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، پولیس اہلکار شہید

تھانہ ڈیرہ ٹان کی کھتی چیک پوسٹ نشانہ بنی،انچارج احمد نواز نے شہادت پائی پولیس لائنزمیں شہید کی نماز جنازہ ادا، آرپی او و دیگر پولیس افسروں کی شرکت

ڈیرہ اسماعیل خان (اے پی پی)تھانہ ڈیرہ ٹان کی کھتی چیک پوسٹ پرنامعلوم دہشت گردوں کے حملے میں چیک پوسٹ میں موجود پولیس نوجوان شہید ہوگیا۔ چیک پوسٹ میں موجود پولیس جوانوں نے حملے کا جوانمردی سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا،حملے میں انچارج چیک پوسٹ احمد نواز دہشتگردوں سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔شہید  کا نماز جنازہ اعجاز شہید پولیس لائنز ڈیرہ اسماعیل خان میں سرکاری اعزاز کیساتھ ادا کر دیا گیا۔نماز جنازہ میں ریجنل پولیس آفیسرڈیرہ سیداشفاق انور،سٹیشن کمانڈر ڈیرہ محمد ابوبکر ،ڈی پی او ڈیرہ سجاداحمدصاحبزادہ ،ایس پیز سی ٹی ڈی، انویسٹی گیشن، سٹی،صدر ودیگر پولیس افسران سمیت شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔شہید کو پولیس کے چاق وچوبند دستے نے سلامی دی، شرکا نے شہید کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے اور ان کے بلند درجات کے لئے دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پاکستانی ڈراموں میں کام کرنیوالی بھارتی اداکارہ سارہ خان نے شادی کرلی

شاہد کپورکا آبائی تعلق حافظ آباد سے نکل آیا

دپیکا پڈوکون کو ابو ظہبی کے اشتہار میں حجاب پہننے پر تنقید کا سامنا

خواتین کی کمائی میں بھی برکت اور عزت:فیصل قریشی

میرا نکاح سنی،شیعہ دونوں روایات کے مطابق ہوا:جویریہ عباسی

جو دھوکہ دینا چاہے ، اسے کوئی روک نہیں سکتا:رابعہ کلثوم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak