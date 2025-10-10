ڈی آئی خان،دہشتگردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، پولیس اہلکار شہید
تھانہ ڈیرہ ٹان کی کھتی چیک پوسٹ نشانہ بنی،انچارج احمد نواز نے شہادت پائی پولیس لائنزمیں شہید کی نماز جنازہ ادا، آرپی او و دیگر پولیس افسروں کی شرکت
ڈیرہ اسماعیل خان (اے پی پی)تھانہ ڈیرہ ٹان کی کھتی چیک پوسٹ پرنامعلوم دہشت گردوں کے حملے میں چیک پوسٹ میں موجود پولیس نوجوان شہید ہوگیا۔ چیک پوسٹ میں موجود پولیس جوانوں نے حملے کا جوانمردی سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا،حملے میں انچارج چیک پوسٹ احمد نواز دہشتگردوں سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔شہید کا نماز جنازہ اعجاز شہید پولیس لائنز ڈیرہ اسماعیل خان میں سرکاری اعزاز کیساتھ ادا کر دیا گیا۔نماز جنازہ میں ریجنل پولیس آفیسرڈیرہ سیداشفاق انور،سٹیشن کمانڈر ڈیرہ محمد ابوبکر ،ڈی پی او ڈیرہ سجاداحمدصاحبزادہ ،ایس پیز سی ٹی ڈی، انویسٹی گیشن، سٹی،صدر ودیگر پولیس افسران سمیت شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔شہید کو پولیس کے چاق وچوبند دستے نے سلامی دی، شرکا نے شہید کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے اور ان کے بلند درجات کے لئے دعا کی۔