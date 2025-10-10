صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالعدم بی ایل اے کو غیر ملکی فنڈنگ ملتی ہے :ہتھیار ڈالنے والے دہشتگردسرفراز بنگلزئی کا انکشاف

  • پاکستان
اسلام آباد (دنیا نیوز)کالعدم تنظیم کے ہتھیار ڈالنے والے دہشت گرد سرفراز بنگلزئی نے کہا ہے کہ کالعدم بی ایل اے کو بیرون ملک سے فنڈنگ ہوتی ہے۔

 دہشت گرد گروپ عوام کی ہمدردیوں کیلئے کہانیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اورجھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے ، بیرونی ممالک کی ایجنسیاں دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں۔ایک انٹرویو میں سرفراز بنگلزئی نے مزید کہا کہ ملک دشمن عناصرکے پروپیگنڈا میں آکر میں نے اپنے بچے اور ساتھی کھوئے ہیں، دہشت گرد گروپوں کے ساتھی افغانستان روپوش ہیں، دہشت گرد عناصر قوم پرستی کا نعرہ لگا کر صوبے کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے کیمپوں میں منتقل کر کے ٹریننگ دی جاتی ہے ۔

