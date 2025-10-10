سابق ڈپٹی میئر لاہور نذیر خان سواتی انتقال کرگئے ،وزیراعلیٰ مریم نواز ،حمزہ شہباز کا اظہار تعزیت
لاہور(اے پی پی)وزیراعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری مراد خان سواتی کے والد اور سابق ڈپٹی میئر لاہور نذیر خان سواتی انتقال کرگئے ، انہیں مقامی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔
نمازجنازہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب حسین نعیمی نے پڑھائی، نماز جنازہ میں وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طلحہ برکی، بدر شہباز، رکن قومی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر، صوبائی وزرا بلال یاسین،خواجہ سلمان رفیق ،خواجہ عمران نذیر، رکن پنجاب اسمبلی غزالی بٹ، میاں عمران جاوید، عاصم نصیر، عمر اسلم ، پرویز بشیر، مہر اشتیاق احمد، وحید گل، حافظ نعمان ، معاون خصوصی وزیر اعلی ٰپنجاب ذیشان ملک ودیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں وزیراعلی ٰپنجاب مریم نواز شریف نے نذیر خان سواتی کے انتقال پر اپنے تعزیتی بیان میں سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کرتے ہو ئے کہا کہ مرحوم مسلم لیگ ن کے مخلص کارکنوں میں سے تھے ،پارٹی کی مضبوطی کیلئے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔سابق وزیراعلی ٰپنجاب حمزہ شہباز شریف نے نذیر خان سواتی کی وفات پر تعزیتی بیان میں کہا کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔دریں اثنا وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی مراد خان کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے والد نذیر سواتی کے انتقال پر سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا۔وفاقی وزیر نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی ۔