بلتستان یونیورسٹی سکردو:من پسند امیدوار کو وی سی لگانے کی سفارش
میرٹ میں ڈاکٹر محمد علی کا پہلا، پروفیسر نعیم خان دوسرا، ڈاکٹر مسعود کا تیسرا نمبر یونیورسٹی سینیٹ نے چوتھے نمبر پرآنیوالے ڈاکٹر ساجد کی تعیناتی کیلئے سمری بھیج دی
لاہور(سجاد کاظمی سے )بلتستان یونیورسٹی سکردو میں مستقل وائس چانسلر کی تقرری میں من پسند امیدوار کو نوازے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔ بلتستان یونیورسٹی سینیٹ نے سرچ کمیٹی کی سفارشات کے برعکس میرٹ پر چوتھے نمبر کے امیدوار کی پہلے نمبر پر سفارش کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ساجد رشید کو حیران کن طور پر بطور وائس چانسلر تقرری کیلئے پہلے نمبر کے امیدوار کے طور پر سفارش کر دیا گیا۔ روزنامہ دنیا کو موصول سرچ کمیٹی کی سفارشات میں پہلے نمبر پر رکھے جانے والے امیدوار کو چوتھے نمبر پر امیدوار منتخب کیا گیا ۔ سرچ کمیٹی کے دستخط شدہ دستاویزات کے مطابق 100 نمبروں میں سے 84 نمبر کے ساتھ پہلے نمبرپر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ ہیں جو اس وقت بطور سربراہ وائس چانسلر جامعہ پنجاب فرائض سرانجام دے رہے ہیں، دوسرے نمبر پر پروفیسر ڈاکٹر نعیم خان بھی 82 نمبروں کے ساتھ دوسرے ،پروفیسر ڈاکٹر مسعود اختر 100 میں سے 74 نمبروں کے ساتھ تیسرے ، پنجاب یونیورسٹی کے ڈین ڈاکٹر ساجد رشید گجر 74 نمبرکے ساتھ چوتھے جبکہ پانچویں نمبر پر پروفیسر ڈاکٹر طاہر خلیلی بھی 74 نمبروں کے ساتھ کمیٹی کی متفقہ طور پر سفارشات کے ساتھ شمار کئے گئے ۔تاہم اعلیٰ سطحی سرچ کمیٹی کی سفارشات کو نظرانداز کرتے ہوئے یونیورسٹی سینیٹ نے چوتھے نمبر والے امیدوار کو پہلے نمبر پر رکھتے ہوئے سمری صدرِ پاکستان کو ارسال کر دی ۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپریل 2018 میں حکمنامہ جاری کیا تھا کہ کسی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی تقرری میں سرچ کمیٹی کی جانب سے امیدواروں کی رینکنگ کے مطابق حکومت پہلے نمبر کے امیدوار کو وائس چانسلر لگانے کی پابند ہو گی ۔