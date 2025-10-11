پنجاب اسمبلی :ن لیگ سے کشیدگی پر پیپلزپارٹی کا بائیکاٹ
لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ ن کے ساتھ جاری سیاسی کشیدگی کے معاملہ پر گزشتہ روز ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی نے تمام پارٹی ارکان اسمبلی کو بائیکاٹ بارے آگاہ کیا تھا۔
اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی،ایوان میں ترمیمی آرڈیننس انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشنز پنجاب 2025ء اور ترمیمی آرڈیننس کنٹرول اجزائے منشیات پنجاب 2025ء پیش،متعلقہ سٹینڈنگ کمیٹیوں کے سپرد کر دئیے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس گزشتہ روز 2 گھنٹے 3 منٹ کی تاخیر سے قائم مقام سپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ کی زیر صدارت شروع ہوا، ایوان میں اپوزیشن ارکان نعرے بازی کرتے ہوئے داخل ہوئے ۔ اجلاس میں قائم مقام سپیکر ظہیر اقبال چنڑ ، وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمن نے معین ریاض قریشی کو اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد دی ۔بطور اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ گندم سکینڈل ہو یا چینی سکینڈل کسی نے کوئی توجہ نہیں دی ، ہمارے ساتھ ظلم و ستم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، ایسا رویہ جمہوریت کیلئے خطرناک ہے ۔ اپوزیشن رکن وتحریک لبیک کے ایم پی اے احمد محمود سنگڑا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک کے مرکز پر فائرنگ کے معاملہ پر کمیٹی تشکیل دی جائے ۔اجلاس میں مسلم لیگ ن کے چیف وہپ رانا محمد ارشد نے اپنے آبائی گھر شاہکوٹ ضلع ننکانہ میں ڈکیتی کاتوجہ دلاؤ نوٹس جمع کروا یا تو حکومتی ارکان احسن رضا ، امجد علی جاوید نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او ننکانہ کو فی الفور نوکری سے برخاست کرنے کا مطالبہ کردیا ۔ اپوزیشن رکن فرخ جاوید مون نے اجلاس میں اپنے اوپر بھتہ خوری کے متعلق تحریکِ التوائے کار پیش کر دی جس پرقائم مقام سپیکر نے سخت ایکشن لیتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر سوموار کو مقدمہ خارج نہ ہوا تو پھر پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع نہیں ہوگا ۔ حکومتی رکن الیاس چنیوٹی نے اعتراف کیا کہ سی سی ڈی کے قیام سے وارداتیں کم ہو چکیں تاہم پیرا فورس 80 سالہ بنی مساجد کا انتظامیہ سے نقشہ مانگ رہی ہے ۔ اب اتنا پرانا نقشہ کہاں سے لائیں؟، بادشاہی مسجد کا نقشہ بھی لائیں وہ کہاں سے پاس ہوا؟۔ پینل آف چیئرمین بلال یامین نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس سوموار صبح 10 بجے تک ملتوی کردیا۔