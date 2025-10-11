صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی ذیلی کمیٹی پارلیمنٹری بجٹ آفس کے قیام سے متعلق بل کی متعدد شقیں منظور

اسلام آباد (آن لائن) قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے خزانہ نے پارلیمنٹری بجٹ آفس کے قیام سے متعلق بل کی متعدد شقوں کی منظوری دے دی۔

اجلاس جمعہ کو کنو ینر نفیسہ شاہ کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں کمیٹی اراکین اور وزارتِ خزانہ کے حکام نے شرکت کی۔اجلاس میں وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ پارلیمنٹری بجٹ آفس (PBO) کے قیام کے بعد کوئی بھی پارلیمانی کمیٹی بجٹ سے متعلقہ معاملات ریفر کر سکے گی۔بل کے تحت ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور پیشہ ور سٹاف کی تعیناتی کی تجویز دی گئی ہے جبکہ ایکٹ بننے کے فوری بعد دفتر قائم کر دیا جائے گا۔حکام کے مطابق پارلیمنٹری بجٹ آفس کے لیے ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی جائے گی جو قواعد و ضوابط مرتب کرے گی۔اس کمیٹی میں قومی اسمبلی کے پانچ اور سینیٹ کے تین ارکان شامل ہوں گے ۔ کنوینر کمیٹی نفیسہ شاہ نے تجویز دی کہ اسمبلی اور سینیٹ سے ایک ایک خاتون رکن کی شمولیت لازمی قرار دی جائے تاکہ صنفی نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ 

