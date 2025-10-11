ایوان بالا :بحث ہوئی نہ قانون سازی ، سیشن کاغذی کارروائی تک محدود
ارکان کی غیر سنجیدگی ، شورشرابہ ، نعرے بازی معمول ، سرکاری وسائل کا ضیاع حکومتی ممبران کورم پورا ،اجلاس کا ایجنڈا مکمل کرانے کی ذمہ دار ی میں بھی ناکام
اسلام آباد (سیدقیصرشاہ )ایوان بالا کا 354واں سیشن شروع سے آخرتک ہنگامہ خیزرہا ،حکومتی واپوزیشن ممبران کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ سیشن کے کسی ایک بھی اجلاس میں کورم پورا نہ ہوسکا بلکہ سیشن کی کارروائی بھی ادھوری رہی ،حکومتی ممبران نے بھی کورم پورا کرکے اجلاس کا ایجنڈا مکمل کرنے کے لئے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کیں ،وہ بھی اسی انتظار میں رہے کہ اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی ہو اوراجلاس ملتوی ہوجائے ،پورے سیشن میں یہی تماشا لگا رہا ،کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے کا ،بس اجلاس بلانے پرصرف سرکاری وسائل ہی خرچ ہوئے ،محض اجلاس کی کاغذی کارروائی پوری کی گئی، ٹی ایل پی احتجاج کاصرف ایک جواز بنایا گیا ، دوسری طرف قومی اسمبلی کے ممبران تو ایوان میں پہنچے اور معمول کے تحت اجلاس بھی ہوا ، روا ں سیشن کے دوران ا ہم ترین معاملات کوپس پست ڈال دیا گیا ،بحث ہوئی نہ قانون سازی اورنہ ہی کسی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کوایوان میں پیش کیا گیا ،اپوزیشن ارکان تو ایوان میں ایسے آتے ہیں کہ جیسے وہ محاذ جنگ پر آئے ہوں ،شور شرابا نعر ے بازی اور وا ک آئوٹ معمول بن گیا ۔