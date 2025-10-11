صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7روزمیں 20ہزارپرائیویٹ عازمین حج کی بکنگ مکمل کرنیکی ہدایت

  • پاکستان
پرائیویٹ سکیم کے تحت ابھی تک 40ہزارعازمین حج کی بکنگ ہوسکی،کوٹہ 60ہزارمختص وزیر مذہبی امور کی سربراہی میں اجلاس ،رجسٹریشن کا عمل 17اکتوبر تک مکمل کرنا لازم

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی سربراہی میں پرائیویٹ حج سکیم کے تحت ڈیپنڈنٹ حج کمپنیوں(ڈی ایچ سیز) اور ہوپ سنٹرل، زونل کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس جمعہ کے روز وزارت کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا،اس امر کا جائز لیا گیا کہ ابھی تک پرائیویٹ سکیم کے تحت 40 ہزار عازمین حج کی بکنگ مکمل ہوئی ہے ، جبکہ کوٹہ 60 ہزار مختص ہے ،کابینہ کی منظور شدہ حج پالیسی 2026 کے تحت پرائیویٹ عازمینِ حج کی رجسٹریشن کا عمل 17 اکتوبر تک مکمل کرنا لازمی ہے ،وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے تمام ڈی ایچ سیز کو بقایا 7 دنوں میں 20 ہزار پرائیویٹ عازمین حج کی بکنگ مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی، سردار محمد یوسف نے ڈی ایچ سیز کو پرائیویٹ عازمینِ حج کی بکنگ مکمل کرنے کے لیے آگاہی مہم چلانے کی ہدایت کی تاکہ مقررہ تاریخ تک بکنگ کو ممکن بنایا جا سکے ۔

