صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیریقینی صورتحال،جمعہ کونجی تعلیمی ادارے بند،سرکاری میں حاضری کم رہی

  • پاکستان
غیریقینی صورتحال،جمعہ کونجی تعلیمی ادارے بند،سرکاری میں حاضری کم رہی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں مذہبی جماعت کے احتجاج کی کال پر جمعہ کو تعلیمی اداروں میں غیر یقینی کی کیفیت رہی، نجی تعلیمی اداروں کی اکثریت نے جمعہ کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔

 تاہم سرکاری تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ، جمعہ کو تعلیمی اداروں میں حاضری معمول سے کہیں کم رہی، ممکنہ احتجاج کے باعث انتظامیہ کی جانب سے تمام بڑی شاہراہیں کنٹینرز رکھ کر بند کر دی گئیں، جس کے باعث طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد سکول نہ پہنچ سکی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak