غیریقینی صورتحال،جمعہ کونجی تعلیمی ادارے بند،سرکاری میں حاضری کم رہی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں مذہبی جماعت کے احتجاج کی کال پر جمعہ کو تعلیمی اداروں میں غیر یقینی کی کیفیت رہی، نجی تعلیمی اداروں کی اکثریت نے جمعہ کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔
تاہم سرکاری تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ، جمعہ کو تعلیمی اداروں میں حاضری معمول سے کہیں کم رہی، ممکنہ احتجاج کے باعث انتظامیہ کی جانب سے تمام بڑی شاہراہیں کنٹینرز رکھ کر بند کر دی گئیں، جس کے باعث طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد سکول نہ پہنچ سکی۔