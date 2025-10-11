گورنرکوعلی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور کرنے کیلئے این او سی کا انتظار:حافظ حمد اللہ
اسلام آباد (این این آئی)جے یو آئی کے رہنما حافظ حمد اللہ نے کہا ہے کہ بغیر این او سی کے خیبرپختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی، علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں کر سکتے ۔
میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ خیبرپختونخوا میں تبدیلی کے بعد اِس سے بھی بدترین صورتحال ہوگی۔حافظ حمد ا للہ نے کہا کہ کیا گوجرانوالہ میں تین سابق وزرائے اعظم کے خلاف غداری کے پرچے نہیں ہوئے تھے ، اپوزیشن جماعتیں جتنا حکومت بنانے سے دور رہیں اتنا ہی سیاسی جماعتوں کا فائدہ ہوگا۔