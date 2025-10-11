سی پی اے ایشیا کمیٹی کے رکن منتخب
لاہور( این این آئی) سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد سی پی اے ایشیا ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن منتخب ہو گئے ۔
محمد احمد خان کا بطور رکن انتخاب68ویں کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس کے موقع پر بارباڈوس میں عمل میں آیا۔ملک محمد احمد کو تین سی پی اے کانفرنسز 2025-2028کے لیے رکن منتخب کیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں بارباڈوس میں سپیکر ملک محمد احمد نے کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل اسٹیفن ٹوگ سے ملاقات کی ، جس میں پارلیمانی تعاون اور جمہوری روابط پر گفتگو کی گئی ۔