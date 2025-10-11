آئین کی بالادستی زرداری کی اولین ترجیح
لاہور (سپیشل رپورٹر ) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس میں صدر مملکت کے قانونی مشیر عرفان قادر نے ملاقات کی ۔گورنر نے اس موقع پر کہا کہ ملک میں وفاقی اور صوبائی محتسب نے غریب عوام کو انصاف کی فراہمی میں گراں قدر خدمات سرانجام دیں۔
قانون اور آئین کی بالادستی صدر مملکت اولین ترجیح ہے ۔پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کے لئے ہر قسم کی قربانی دی۔پیپلز پارٹی تمام صوبوں کو برابری کی سطح پر دیکھتی ہے ۔پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کسی صوبے کو نظر انداز نہیں کیا۔گورنر پنجاب نے کہا صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھا۔ آصف زرداری نے اپنے مخالفین سے بھی اچھا سلوک کیا اور انتقامی سیاست کو دفن کردیا۔پیپلز پارٹی اور ن لیگ اتحادی جماعتیں ضرور ہیں مگر اپنے جیالوں کے جذبات کو مجروح نہیں ہونے دے گی۔ صدر مملکت نے جمہوریت اور ملکی ترقی کی خاطر تنقید کرنے والوں کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اپنایا تاکہ ملکی ترقی کا سفر جاری رہ سکے ۔