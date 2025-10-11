شاہ محمود کی ڈیڑھ سال سے درخواست ضمانتیں ،انصاف کریں:زین
عمران کے پی کے میں مختلف پالیسی چاہتے ، آفریدی کے سر پر بڑی ذمہ داری: مہر بانو بہانے کے ساتھ ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا ، کیسز میں تاخیر کر رہے ہیں،معین قریشی
لاہور(کورٹ رپورٹر )پی ٹی آئی رہنما زین قریشی نے کہا کہ ڈیڑھ سال سے شاہ محمودکی ضمانتیں لگی ہوئی ہیں ۔ قانون کا تقاضا بھی یہ ہے ان کیسز میں ضمانت ملنی چاہیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری التجا ہے اس قسم کے ہتھکنڈوں سے گریز کریں پہلے بھی ان کیسز میں بڑی تاخیر ہو گئی ہے ، ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے وہ ان کیسز میں ڈیڑھ سال سے آرہے ہیں اب کیسز کو منطقی انجام کو پہنچنا چاہیے ۔مہر بانو قریشی کا کہنا تھاکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کے درمیان نورا کشتی ہے ایک دوسرے پر برس رہے ہیں دوسری طرف صدر زرداری سے گلے بھی مل رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی منافقت بہت پرانی ہے ، وہ جاری رکھے ہوئے ہے ۔بانی پی ٹی آئی کے پی کے میں مختلف پالیسی چاہتے ہیں وہ ا من و امان کی چاہتے ہیں۔ سہیل آفریدی کے سر پر بڑی ذمہ داری ہے ، اللہ انہیں کامیاب کرے ۔اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی نے کہا کہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں تمام پی ٹی آئی لیڈر کے لئے آواز بلند کی ، بہانے کے ساتھ ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا، یہ کیسز میں تاخیر کر رہے ہیں ۔