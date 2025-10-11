اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس ،قومی اہمیت کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
اسلام آباد (این این آئی)نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے قومی اہمیت کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کیلئے ایک اجلاس کی صدارت کی۔
دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ان منصوبوں کے لئے دو طرفہ اور کثیرالجہتی بین الاقوامی شراکت داروں کی طرف سے مالی اعانت فراہم کی جا رہی ہے ، اجلاس میں وزیر اقتصادی امور، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ایم طارق باجوہ، سیکرٹری خارجہ، سپیشل سیکرٹری فنانس ڈویژن، سیکرٹری اقتصادی امور اور ان کی ٹیم نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم نے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ بین الاقوامی شراکت داروں کی طرف سے دیئے گئے فنڈز کو انتہائی موثر انداز میں استعمال کیا جا سکے ، انہوں نے متعلقہ حلقوں کو ہدایت کی کہ وہ ان منصوبوں کی پیش رفت کے وقتاً فوقتاً جائزے کیلئے ایک موثر نظام قائم کریں۔