پی ٹی آئی عمران کی پراپرٹی، مشورہ نہیں کرتے :تھنک ٹینک
نامزد وزیراعلیٰ بانی کی چوائس:حسن عسکری ، استعفے پر کنڈی سیاست کررہے :رسول بخش گنڈاپور کا طرزِ عمل مایوس کن تھا:سلمان غنی ،تبدیلی کی وجہ وفاق کا منفی رویہ:عمران رضا
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کا یہ کہنا کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ نہیں ملا، سمجھ سے بالا تر ہے ، استعفیٰ گورنر ہاؤس میں ہی پڑا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ گورنر اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ، گورنر کو استعفیٰ منظور ہی کرنا ہوتا ہے ۔ وزیراعلیٰ کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ علی امین گنڈاپور کی تبدیلی کا فیصلہ پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ عمران خان کا ہے ، پی ٹی آئی عمران خان کی ذاتی پراپرٹی ہے ، وہ جب چاہیں فیصلہ کرلیں، اپنی جماعت سے مشورہ بھی نہیں کرتے ۔ معروف تجزیہ کار سلمان غنی نے کہا کہ وزیراعلیٰ کو ہٹانا آسان ہوتا ہے لیکن نیا وزیراعلیٰ بنانا ایک مشکل مرحلہ ہے ، بانیِ پی ٹی آئی کی سیاست احتجاجی اور مزاحمتی ہے ۔ علی امین گنڈاپور نے اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کی لیکن وزیراعلیٰ کو سیاست کے ساتھ صوبہ بھی چلانا ہوتا ہے ۔
گنڈاپور کا طرزِ عمل اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان، دونوں کے لیے مایوس کن تھا۔تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے کہا کہ وزیراعلیٰ کی تبدیلی کے فیصلے میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی، کیونکہ پی ٹی آئی کے مخالفین ہر جگہ موجود ہیں۔ گورنر کنڈی کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ نہیں ملا، وہ بھی اس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تبدیلی کا فیصلہ کر کے خود کو مشکل میں ڈال دیا ہے ۔تجزیہ کار خواجہ عمران رضا نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں وزیراعلیٰ کی تبدیلی کی اصل وجہ وفاقی حکومت کا منفی رویہ ہے ۔ جب یہ لوگ فارم 47 پر حکومت کریں گے تو معاملات خراب ہی ہوں گے ۔ جب حکومت عمران خان کو جیل میں رکھے گی اور ان کی بیل اپلیکیشن بیس بیس دن زیرِ التوا رہے گی تو عمران خان کا یہی ردعمل آئے گا۔