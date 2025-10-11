ملک میں امن عامہ کیلئے ایف سی کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ
جوانوں کی جدید تقاضوں کے مطابق تربیت کیلئے بیرونِ ملک بھی بھیجا جائیگا:محسن نقوی وزیر داخلہ کی زیرِ صدارت ایف سی ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ
اسلام آباد(اے پی پی)وزارت داخلہ نے ملک میں امن عامہ کے لئے فیڈرل کانسٹیبلری(ایف سی) کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ،ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈکوارٹر زکا دورہ کیا ،جہاں پر انہوں نے فیڈرل کانسٹیبلری کے شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور فورس کے میوزیم میں موجود قدیم اسلحے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا،وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیرِ صدارت فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈکوارٹرز میں ایک اہم اجلاس ہوا ،جس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا،اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ امن عامہ یقینی بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی استعدادِ کار بڑھائی جائے گی۔وزیرِ داخلہ نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو ہر لحاظ سے مضبوط کیا جائے گا تاکہ وہ قیامِ امن کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا سکے ،انہوں نے بتایا کہ جوانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، جبکہ انہیں تربیت کے لیے بیرونِ ملک بھی بھیجا جائے گا۔محسن نقوی نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو پاکستان کی صفِ اول کی فورس بنانا ترجیح ہے اور اس کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے ۔