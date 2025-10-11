صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی خان،پولیس ٹریننگ سینٹرپر حملہ،3دہشتگردہلاک

ڈی آئی خان،پولیس ٹریننگ سینٹرپر حملہ،3دہشتگردہلاک

دہشتگردوں کی سینٹرکے قریب خودکش دھماکاکے بعداندرداخل ہونے کی کوشش پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے تینوں حملہ آورمارے گئے ،سرچ آپریشن جاری

ڈیرہ اسماعیل خان(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی،آن لائن)ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا پولیس ٹریننگ سینٹر پر خود کش حملہ،فائرنگ کے تبادلے  میں 3حملہ آورمارے گئے ۔ڈی پی او سجاد احمد کے مطابق ڈی آئی خان کے پولیس ٹریننگ سینٹر پر 7 سے 8 دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ۔ ایک خودکش حملہ آور نے ٹریننگ سینٹر کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا، حملہ آوروں نے سینٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی اورپولیس کی جوابی کارروائی میں تینوں دہشت گرد مارے گئے ۔دھماکے کے بعد علاقے میں شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوگیا، صورتحال پر قابو پانے کے لیے اعجاز شہید پولیس لائنز سے پولیس کی اضافی نفری روانہ کی گئی ،علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے ،آپریشن کی نگرانی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سجاد احمد خود کرتے رہے ۔عینی شاہدین کے مطابق دہشت گردوں نے چاروں اطراف سے فائرنگ کی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گھروں کی دیواریں تک لرز اٹھیں۔سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشتگرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حملے میں پولیس اہلکاروں کی بروقت اور جرات مندانہ کارروائی کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے ۔

