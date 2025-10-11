توشہ خانہ ٹو مقدمہ بے بنیاد ،عمران اور بشریٰ کا ریکارڈ بیان منظر عام پر
ایف آئی اے کے پاس کیس کا دائرہ اختیار نہیں، کارروائی درست نہیں:عمران انعام اللہ کو قیمت کم لگانے سے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی ، بشریٰ بی بی
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں زیر سماعت توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے دفعہ 342 کے تحت ریکارڈ شدہ بیانات منظر عام پر آگئے ، جن میں دونوں نے اپنے خلاف قائم مقدمات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے بریت کی استدعا کی ہے ۔عدالت میں جمع کرائے گئے تحریری جواب میں بانی پی ٹی آئی نے مو قف اپنایا کہ 2018 کی توشہ خانہ پالیسی کے مطابق کسی تحفے کی صرف رپورٹ نہ کرنے پر کارروائی ہو سکتی ہے ، جبکہ ان کے خلاف قائم کیس میں ایسے تحائف پر کارروائی کی گئی جو 7 سے 10 مئی 2021 کے دوران وصول کیے گئے تھے ۔ایف آئی اے کے پاس اس کیس کا کوئی دائرہ اختیار نہیں کیونکہ توشہ خانہ رولز اس حوالے سے خاموش ہیں، اس لیے یہ کارروائی قانونی طور پر درست نہیں۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ نومبر 2022 سے ان کے خلاف من گھڑت مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جبکہ مرکزی گواہ انعام اللہ شاہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بددیانتی سے دو تنخواہیں لینے پر وزیراعظم آفس سے برطرف کئے گئے ۔بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ انعام اللہ شاہ جہانگیر ترین کے گروپ کے لیے کام کرتے رہے اور پہلے نیب ریفرنس میں گواہی دیتے وقت بلغاری جیولری سیٹ کا ذکر تک نہیں کیا۔
انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بلغاری جیولری سیٹ رولز کے مطابق ادائیگی کرکے اپنے پاس رکھا گیا، اور یہ الزام بے بنیاد ہے کہ انہوں نے انعام اللہ شاہ کو صہیب عباسی سے کم قیمت لگانے کی ہدایت دی۔ بیان میں کہا گیا کہ اگر استغاثہ کا موقف درست مان لیا جائے کہ انعام اللہ شاہ نے کم قیمت لگا کر انہیں 3 ارب 20 کروڑ کا فائدہ دیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جولائی 2021 میں اسے صرف 70 ہزار روپے زائد تنخواہ لینے پر برطرف کیوں کیا؟ بانی نے موقف اپنایا کہ اس تضاد سے ثابت ہوتا ہے کہ استغاثہ کا کیس جھوٹ پر مبنی ہے ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین نیب نے 23 مئی 2024 کو بغیر قانونی اختیار کے وعدہ معاف گواہ صہیب عباسی کو معافی دی، جبکہ ایف آئی اے نے بغیر کسی تحقیق کے من گھڑت رپورٹ تیار کی۔ بشریٰ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ پردہ دار خاتون ہیں اور کبھی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے بھی انعام اللہ شاہ کو قیمت کم لگانے سے متعلق کوئی ہدایت دینے کے الزام کو مسترد کر دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہائیکورٹ نے ضمانت کے حکم میں واضح لکھا کہ ایف آئی اے کو یہ کیس کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ موقف اختیار کیا کہ ایک ہی الزام پر بار بار سزا نہیں دی جا سکتی، جبکہ ایف آئی اے کو ممنوعہ فنڈنگ اور سائفر کیس میں کچھ حاصل نہیں ہوا تو اب نیا کیس بنا دیا گیا۔