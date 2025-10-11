علی امین گنڈاپور نے وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور چھوڑ دیا
پشاور(این این آئی)علی امین گنڈاپور وزیراعلیٰ ہائو س پشاور سے اپنے آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے ، علی امین گنڈاپور نے روانگی سے پہلے پارٹی ورکرز اور وزیراعلیٰ ہائوس سٹاف سے الوداعی ملاقات کی۔ جس کے بعد اپنے پرسنل سٹاف کے ہمراہ روانہ ہوئے ۔
علی امین گنڈاپور وزیراعلیٰ ہائو س پشاور سے اپنے آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے ، علی امین گنڈاپور نے روانگی سے پہلے پارٹی ورکرز اور وزیراعلیٰ ہائوس سٹاف سے الوداعی ملاقات کی۔ جس کے بعد اپنے پرسنل سٹاف کے ہمراہ روانہ ہوئے ۔