  • پاکستان
علی امین گنڈاپور نے وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور چھوڑ دیا

پشاور(این این آئی)علی امین گنڈاپور وزیراعلیٰ ہائو س پشاور سے اپنے آبائی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے ، علی امین گنڈاپور نے روانگی سے پہلے پارٹی ورکرز اور وزیراعلیٰ ہائوس سٹاف سے الوداعی ملاقات کی۔ جس کے بعد اپنے پرسنل سٹاف کے ہمراہ روانہ ہوئے ۔

علی امین گنڈاپور وزیراعلیٰ ہائو س پشاور سے اپنے  آبائی  ضلع ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے ، علی امین گنڈاپور نے روانگی سے پہلے پارٹی ورکرز اور وزیراعلیٰ ہائوس سٹاف سے الوداعی ملاقات کی۔ جس کے بعد اپنے پرسنل سٹاف کے ہمراہ روانہ ہوئے ۔

