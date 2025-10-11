ٹی ٹی پی خطے کے امن و استحکام کیلئے خطرہ :پاکستان
شہریوں کو دہشتگردی سے محفوظ رکھنے کیلئے ٹارگٹڈ آپریشن کئے جاتے ہیں افغانستان میں ا یئر سٹرائیک سے متعلق میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں ،ترجمان
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں حملوں سے متعلق میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، تاہم پاکستان عوام کی سلامتی اور بہبود کے لئے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتا ہے ۔ ہماری سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے شہریوں کو دہشت گردی کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے سرحدی علاقوں میں ٹارگٹڈ آپریشن کرتے ہیں، خاص طور پر فتنہ الخوارج اور ٹی ٹی پی جیسے گروپوں کی طرف سے لاحق خطرات سے نمٹنے کیلئے یہ کارروائیاں کی جاتی ہے اور یہ ٹارگٹڈ آپریشن قابل اعتماد اور قابل عمل انٹیلی جنس کی بنیاد پر نہایت احتیاط سے منصوبہ بندی کی جاتی ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ پاکستان افغانستان کی خودمختاری کا احترام کرتا ہے اور دہشت گردی کے مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کیلئے اپنے پڑوسی کے ساتھ بات چیت اور تعاون کو فروغ دینے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے ۔ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں سے لاحق مسلسل خطرات کے باوجود پاکستان نے سفارت کاری کو مسلسل ترجیح دی ہے۔
ہم افغان حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہ ہو ، ٹی ٹی پی جیسے گروپ ہمارے خطے کے امن اور استحکام کے لئے مشترکہ خطرہ ہیں، ان کے ناپاک اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لئے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے ۔ ہم بات چیت کے ذریعے چیلنجوں کو حل کرنے کے لئے وقف ہیں ،پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے اور استحکام کی بحالی میں دونوں ممالک کے باہمی مفادات ہیں ، ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو اپنی خودمختاری اور سلامتی کا دوبارہ دعویٰ کرنے کے قابل ہونا چا ہئے اور ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروپوں کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ۔ امیر خان متقی کے دورہ ہندوستان سے متعلق ترجمان نے بتایا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ افغانستان کے دوطرفہ تعلقات ان دونوں ممالک کا معاملہ ہے ،افغانستان ایک خودمختار ملک ہے اور اس پر ہمارے پاس کوئی خاص تبصرہ نہیں ہے ، ہم علاقائی پیش رفت کو دیکھ رہے ہیں امید ہے افغانستان اپنے ملک کی خارجہ پالیسی پر عمل کرتے ہوئے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیگا ۔