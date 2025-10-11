سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا کورٹ مارشل ہورہا
فوج کا ریاست سے سرکاری تعلق ، آپ تعلق کو ذاتی اور سیاسی بنادیں توجوابدہی ہوگی 9 مئی کے حوالے سے ہمارا مؤقف واضح ، یہ قوم کا مقدمہ ہے:فوجی ترجمان
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک،خبر ایجنسیاں)پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا سابق ڈائریکٹر جنرل(ڈی جی)انٹرسروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) فیض حمید کا کورٹ مارشل ہورہا ہے ۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا فوج میں خود احتسابی کا عمل الزامات پر نہیں ہوتا بلکہ حقائق پر ہوتا ہے ، فوج کا ریاست کے ساتھ سرکاری تعلق ہوتا ہے ، ذاتی یا سیاسی نہیں، اس تعلق کو کوئی ذاتی بناتا ہے تو یہ غلط ہے ، فیصلے ریاست کرتی ہے ہم نے ان معاملات میں اپنا ان پٹ اور رائے دیتے ہیں، ہم کسی کی سیاست کو لے کر نہیں چلتے ۔انہوں نے کہا فوج کے اندر خود احتسابی کا ایک نظام ہے جس کو چارج کیا جاتا ہے اس کو خود کے دفاع کیلئے پورا موقع دیاجاتا ہے ، ہمیں کسی تاخیر کی کوئی پریشانی نہیں ہے ۔ان کا کہنا تھا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تعلق کو ذاتی اور سیاسی بنادیں توجوابدہی ہوگی، ہمیں آپ اپنی سیاست میں نہ لائیں، آپ کی سیاست آپ کو پیاری ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔9 مئی کے حوالے سے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھاکہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارا مؤقف واضح ہے ، یہ افواج پاکستان کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے ۔