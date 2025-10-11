گورنر سے مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ فوری منظور کریں: بیرسٹر گوہر
اسلام آباد(آئی این پی )چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کرنے کی مدت کے حوالے سے آئین میں کوئی شق موجود نہیں۔
گورنر سے مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ فوری منظور کریں۔ ایک انٹرویو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گورنر یا وفاقی حکومت کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چا ہیے ، ماضی میں سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کی بھی ان ہاؤس تبدیلی ہوچکی۔ یہ جمہوری عمل ہے ، جسے مکمل ہونا چا ہیے ۔ ہمارے ارکان اسمبلی متحد ہیں کوئی ان سے رابطہ نہیں کرے گا۔دوسری جانب گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ باضابطہ طور پر موصول نہیں ہوا۔ استعفیٰ آیا تو منظور کرنے میں وقت نہیں لگا ئوں گا۔گورنرخیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ سرکاری طور پر بھیجی جانے والی چیزیں گیٹ پر نہیں چھوڑی جاتیں۔ میرے لئے آنے والی ڈاک سیکرٹری، سی ایس او یا ایم ایس وصول کرتے ہیں ۔ ان میں سے کسی نے استعفیٰ وصول نہیں کیا۔ استعفیٰ آیا تو منظور کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔