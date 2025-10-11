پختونخوا دہشت گردی کیخلاف فرنٹ لائن پر موجود :بیرسٹر سیف
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک ) مشیر اطلاعات خیبرپختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ خیبرپختونخوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر موجود ہے ۔
اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لئے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ، پولیس اور عوام روزانہ دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ صوبہ نہ صرف دہشت گردی کا سب سے زیادہ نشانہ بن رہا ہے بلکہ اس کیخلاف سب سے بڑی مزاحمت بھی یہی خطہ کر رہا ہے ، دہشت گردوں کو ان کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔