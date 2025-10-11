تحریک انصاف میں کسی کا مستقبل محفوظ نہیں ، شیر افضل
آج کا ہیرو کل کا زیرو بن جاتاہے ، پارٹی میں طاقت کامحوربانی اوران کاخاندان سہیل آفریدی کو لانے کافیصلہ پارلیمانی پارٹی نے نہیں کیا، ’’ٹونائٹ ود ثمرعباس‘‘
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ تحریک انصاف میں کسی کابھی مستقبل محفوظ نہیں ،فیصلے ہمیشہ سے مایوس آئے ہیں،اِس جماعت میں آج کا ہیرو کل کا زیرو بن جاتاہے ،ایسا ماضی میں کئی بار ہوا ہے ،تحریک انصاف میں طاقت کا محوربانی اوران کاخاندان ہے ۔ دنیا نیوزکے پروگرام ‘‘ٹونائٹ ود ثمرعباس’’ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا نومبر کو دھرنے کیلئے جب علی امین گنڈٖاپور نکلے تھے تو ان کی بشریٰ بی بی کے ساتھ تکرار ہوگئی،کیونکہ اس شیڈول میں اس نے شرکت نہیں کرنی تھی، اس کے بعد جو ناراضگیاں پیدا ہوئیں وہ آج تک قائم ہیں، دو سال سے عمران خان نے یہ وطیرہ بنالیا ہے جو کوئی بھی ان کے کان میں بات ڈال دیتاہے عمران خان اسی پر فیصلہ کرتے ہیں،ماضی میں جن لوگوں نے عمران خان اور پارٹی کیلئے بے شمار خدمات دی تھیں وہ بے توقیر اور ذلت آمیز طریقے سے پارٹی سے فارغٖ کئے گئے ،علی امین نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہا کہ جب 5 روز قبل میری عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے ،اس موقع پر عمران خان مجھ سے استعفیٰ مانگ لیتے تو مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو تی،اگر عمران خان میرے سامنے کہہ دیتے کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے تو میں ایک منٹ تاخیر نہ کرتا ،عمران خان نے مجھے برطرف کیا ہے ۔ علیمہ خان اورخاندان کے دیگرافراد بیرسٹرگوہرکوپسندنہیں کرتے ، چھوٹی سی غلطی پوری پارٹی کو ڈبو دے گی، پی ٹی آئی کے لیے آنے والا وقت خوشگوار نہیں،شیر افضل نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سہیل آفریدی کو سامنے لانے کافیصلہ جماعت کی پارلیمانی پارٹی نے نہیں کیا۔