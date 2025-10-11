صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی میں8پی ٹی آئی ارکان قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی

حافظ فرحت ،شیخ امتیاز محمود ، ممتاز اسڑ ،رانا شہباز احمر رشید نے استعفے دیئے ارکان نے استعفے اسپیکر آفس میں جمع کرا دیے ،استعفے موصول ہونے کی تصدیق

لاہور (سیاسی نمائندہ)بانی پاکستان تحریک انصاف کی ہدایت پر پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 8ارکان نے مختلف قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی و رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔استعفیٰ دینے والوں میں حافظ فرحت عباس (سٹینڈنگ کمیٹی برائے ماحولیات و داخلہ)، شیخ امتیاز محمود (قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ و ایس اینڈ جی اے ڈی)، ملک ممتاز اسڑ (قائمہ کمیٹی برائے سپیشل ایجوکیشن)، ہنبل ثنا کریمی (قائمہ کمیٹی برائے زراعت)، رانا شہباز (استحقاق کمیٹی)، اویس ورک (قائمہ کمیٹی برائے پرائس کنٹرول اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی)، فرخ جاوید مون (قائمہ کمیٹی برائے ہوم و لیبر)، اور احمر رشید بھٹی (قائمہ کمیٹی برائے انرجی، لا انفورسمنٹ، لیجسلیشن، پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ، لیبر اینڈ ہیومن ریسورس، بزنس ایڈوائزری اینڈ ایتھکس) شامل ہیں۔تمام ارکان نے اپنے استعفے اسپیکر آفس میں جمع کرا دیے ۔ جبکہ اسپیکر آفس میں قائم مقام سیکرٹری جنرل خالد محمود نے ارکان کے استعفے موصول بھی کر لیے ۔ متن کے مطابق، ارکان نے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے استعفیٰ دیا۔

