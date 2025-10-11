شاہ محمود کی درخواست ضمانت کا ریکارڈ نہیں لایا جاسکا:پراسیکیوشن
ریکارڈ نہ لانا انکی نا اہلی ، اہلیہ شاہ محمود،اسی کیس میں آوازیں دلواتا رہا ہوں ، جج ریاست مخالف ٹویٹ سمیت دو مقدمات میں فلک جاوید کو جیل بھیج دیا گیا
لاہور،اسلام آباد (کورٹ رپورٹر ،اپنے نامہ نگارسے )انسداد دہشتگردی عدالت لاہور نے شاہ محمود قریشی کی سانحہ نو مئی کے تین مقدمات میں بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر تینوں مقدمات کا ریکارڈ 14 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ پراسیکیوشن آئندہ سماعت پر تیاری کر کے آئے ۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے سماعت کی ، پراسیکیوشن کا موقف تھا کہ لاہور میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس مقدمہ کا ریکارڈ نہیں لایا جاسکا۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا یہ درخواستیں ڈیڑھ سال سے چل رہی ہیں ، دوران سماعت شاہ محمود قریشی کی اہلیہ روسٹرم پر آگئیں اورگزارش کی کہ کتنا مشکل ہے ریکارڈ لانا یہ انکی نا اہلی ہے ،عدالت نے ریمارکس دیئے کہ میں اسی کیس میں آوازیں دلواتا رہا ہوں ۔ضلع کچہری لاہور نے ریاست مخالف ٹویٹ سمیت دو مقدمات میں پی ٹی آئی کی سوشل ایکٹیوسٹ فلک جاوید کو جوڈیشل ریمانڈ پرجیل بھیج دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی این سی سی آئی نے ملزمہ کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت پیش کیا تھا،نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے مقدمہ درج کررکھا ہے ۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت لاہورسے جلاؤ گھیراؤ مقدمہ میں فلک جاوید سے تفتیش کی اجازت مانگ لی ۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو جیل میں ملزمہ سے تفتیش کرنے کی اجازت دے دی ۔انسدادِ دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج کے دوران رینجر اہلکاروں کو گاڑی سے کچلنے کے کیس کی سماعت بغیر کارروائی16اکتوبر تک ملتوی کر دی۔