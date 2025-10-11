سپیکر ملک احمد سی پی اے ایشیا کمیٹی کے رکن منتخب
لاہور( این این آئی) سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد سی پی اے ایشیا ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن منتخب ہو گئے ۔
محمد احمد خان کا بطور رکن انتخاب 68ویں کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس کے موقع پر بارباڈوس میں عمل میں آیا۔ملک محمد احمد کو تین سی پی اے کانفرنسز 2025-2028کے لیے رکن منتخب کیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں بارباڈوس میں سپیکر ملک محمد احمد نے کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل اسٹیفن ٹوگ سے ملاقات کی ، جس میں پارلیمانی تعاون اور جمہوری روابط پر گفتگو کی گئی ۔