سپیکر ملک احمد سی پی اے ایشیا کمیٹی کے رکن منتخب

  • پاکستان
لاہور( این این آئی) سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد سی پی اے ایشیا ریجنل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن منتخب ہو گئے ۔

محمد احمد خان  کا بطور رکن انتخاب 68ویں کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس کے موقع پر بارباڈوس میں عمل میں آیا۔ملک محمد احمد کو تین سی پی اے کانفرنسز 2025-2028کے لیے رکن منتخب کیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں بارباڈوس میں سپیکر ملک محمد احمد نے کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل اسٹیفن ٹوگ سے ملاقات کی ، جس میں پارلیمانی تعاون اور جمہوری روابط پر گفتگو کی گئی ۔

