کراچی:اہم شخصیت کا بیٹا قتل چاروں اغوا کار جامشورو میں ہلاک

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر )کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے پر علاقے کی اہم شخصیت اکبرمگسی کے نوجوان بیٹے کو کار لفٹرز نے پولیس سے آمنا سامنا ہونے پرقتل کردیا،جبکہ پولیس حکام کا کہناہے کہ چاروں اغوا کار اندرون سندھ جامشورومیں پولیس مقابلے میں ہلاک ہوگئے ۔

تفصیلات کے مطابق سچل کے علاقے میں مسلح افراد نے علاقے کی اہم شخصیت اکبر مگسی کے 20 سالہ بیٹے عدنان مگسی کو گن پوائنٹ پر لگژری گاڑی سمیت اغوا کیا اوراپنے ساتھ لے گئے ۔ اغواکارں کے پاس ایک سفیدکاربھی تھی۔ دونوں گاڑیوں کے ساتھ ملزم سائٹ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب پہنچے تو پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ پولیس کودیکھ کرملزموں نے فائرنگ کی ،پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی جس پردونوں گاڑیاں فٹ پاتھ سے ٹکرا کرحادثے کا شکارہوگئیں۔ اس موقع پر اغوا کاروں نے مغوی عدنان کو گولی مارکرگاڑی سے نیچے پھینک دیا، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہوگیا ۔ جبکہ ملزم اپنے زیراستعمال کار چھوڑ کرمغوی کی لگژری گاڑی میں فرارہوگئے ۔ واردات کے دوران متوفی کا بڑا بھائی بھی اغوا کاروں کی فائرنگ سے زخمی ہوا۔ پولیس حکام کا کہناہے کہ واقعہ کی بعد ناکہ بندی کردی گئی تھی ، جامشورو میں چاروں اغوا کار پولیس مقابلے میں مارے گئے ۔ مغوی کی گاڑی بھی برآمد کرلی گئی ہے ۔

