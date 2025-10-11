جنوبی ایشیائی ممالک میں صرف 13فیصد کاروبار خواتین کی ملکیت
تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جنوبی ایشیا کی خواتین کے پاس ملازمت کے مواقع بہت کم
اسلام آباد(اے پی پی)عالمی بینک نے کہاہے کہ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران جنوبی ایشیاکے ممالک میں خواتین نے تعلیم، صحت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک رسائی کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے تاہم روزگار اور معاشی مواقع تک رسائی کے حوالے سے ترقی کی رفتار انتہائی سست رہی ہے ۔یہ بات عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ میں کہی گئی ہے ۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں خواتین کی افرادی قوت میں شمولیت کی شرح صرف 31 فیصد ہے جو دنیا میں سب سے کم شرحوں میں شمار ہوتی ہے ، جبکہ مردوں کی شرح 77 فیصد ہے ۔ رپورٹ میں بتایاگیا ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جنوبی ایشیا کی خواتین کے پاس ملازمت حاصل کرنے کے امکانات آج بھی وہی ہیں جو دو دہائیاں قبل تھے ، جنوبی ایشیا کے خطہ میں زیادہ تر خواتین اب بھی گھریلو کاروبار، زراعت یا غیر رسمی شعبوں میں مصروف ہیں جہاں آمدنی کے مواقع محدود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خواتین کو روزگار کے مساوی مواقع نہ ملنے کی وجوہات میں بھرتی کے عمل میں صنفی تعصب،عوامی مقامات پر عدم تحفظ،مقام کار یادفاتر میں ہراسانی اوربعض سماجی روایات شامل ہیں،خطہ میں صرف 13 فیصد کاروبار خواتین کی ملکیت یا شراکت میں ہیں،عالمی بینک کے اندازوں کے مطابق خواتین کی مزدور قوت میں شمولیت مردوں کے برابر ہونے سے علاقائی فی کس آمدنی میں 50 فیصد تک اضافہ ممکن ہے ۔