مذہبی جماعت کا احتجاج،112افسرا ور اہلکار زخمی:پولیس حکام
کئی اہلکار ابھی تک لاپتہ :ڈی آئی جی آپریشنز، میٹرو،اورنج ٹرین بدستوربند،جی ٹی روڈ پر خندقیں تیار فضل الرحمن کا وزیراعلیٰ مریم نواز اور رانا ثناء سے ٹیلیفونک رابطہ ، مذہبی جماعت سے مذاکرات کا مشورہ
لاہور،مریدکے ،اسلام آباد (کرائم رپورٹر ،نمائندگان دنیا،دنیا نیوز)پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث پولیس کے 112 افسرواہلکار زخمی اور کئی لاپتا ہیں۔دوسری طرف مظاہرین کا قافلہ مرید کے پہنچ گیا ، لاہور میں راوی اور شاہدرہ پل کو دونوں اطراف سے ٹریفک کیلئے کھول دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی جماعت کی جانب سے پرتشدد احتجاج کیا جارہا ہے ، جب بھی ملک ترقی کرتا ہے کوئی نہ کوئی گروہ انتشار کی کوشش کرتا ہے ، اطلاعات اور ویڈیوز ہیں کہ مظاہرین نے اہلکاروں کو یرغمال بنا رکھا ہے ،ہم نے کسی بھی موقع پر بات چیت کے دروازے بند نہیں کئے ، مذہبی سیاسی جماعت کے کارکنان شہریوں اور ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ کارکنان نے تھانے پر بھی حملہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ جتھے کس طرح کا احتجاج کررہے ہیں ،جو شہریوں کو نقصان پہنچائے گا اس سے ہم نمٹیں گے ۔
ڈی آئی جی آپریشنز نے مزید کہا کہ تمام ریاستی اداروں نے مشترکہ طور پر وطن عزیز کے وسیع تر مفاد اور امن و امان کو قائم رکھنے کیلئے مذاکرات کو ترجیح دی،مذہبی جماعت نے اپنے مطالبات مذاکرات کی میز پر پیش کرنے کی بجائے تشدد اور احتجاج کا راستہ اپنایا،ناموس رسالت ؐ کی حفاظت کیلئے جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہیں ،سیاسی گروہ نے ہماری مذاکرات کی تمام کوششوں کو ناکام کرتے ہوئے تین روز مذہب کی آڑ میں پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، ایس پیز، انسپکٹرز سمیت 112 پولیس افسران و اہلکارشدید زخمی ہیں۔ ایس پی سکیورٹی عبدالوہاب اور ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑبھی زخمی ہیں ۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ احتجاج کرنے والوں نے ڈنڈے ، اینٹوں، پتھروں اور اسلحہ کا بے دریغ استعمال کیا، کئی مقامات سے احتجاج کرنے والوں سے آتشیں اسلحہ برآمد کیا گیاجبکہ کئی پولیس اہلکاروں کو مظاہرین اٹھا کر ساتھ لے گئے ۔ پولیس تھانوں پر حملے اورتھانوں کی عمارتوں پر قبضہ کیا گیا ،متعدد اہلکار لاپتہ ہیں ،پولیس وطن عزیز اور اس کے شہریوں کے خلاف اٹھنے والے ہر قدم کو روکنے کیلئے مکمل تیار ہے ۔
علاوہ ازیں آئی جی پنجاب کے دفتر کی جانب سے جاری اعلامیے میں انکشاف کیا گیا کہ لاہور میں مذہبی جماعت کے کارکنوں نے پولیس اہلکاروں کو اغوا کرلیا ، پرتشدد اور مسلح احتجاج کا مقصد ملک کا امن و امان برباد، عوام کیلئے مشکلات کھڑی کرنا اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے کے سوا کچھ نہیں ، یہ سراسر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے ۔آئی جی پنجاب نے کہا قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور ریاست کے وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ادھر جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سے الگ الگ ٹیلیفونک رابطہ کیا اور کہا ہے کہ احتجاج کرنے والی مذہبی جماعت کا معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے ، ملکی حالات تصادم کے متحمل نہیں۔دوسری جانب ذرائع کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی درخواست کے بعد مذہبی جماعت اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہوگئے ہیں۔دوسری طرف لاہور ، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں کے داخلی راستے دوسرے روز بھی بند رہے جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ، معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوکررہ گئے ۔ لاہور میں راوی اور شاہدرہ پل کو دونوں اطراف سے ٹریفک کیلئے کھول دیا گیا جبکہ لاہورسے اسلام آباد موٹروے بابوصابو اورٹھوکرنیاز بیگ کے مقام سے بند ہے ۔اسلام آباد میں موٹروے پر آنے والے تمام راستے بند جبکہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین ،میٹرو بس اور سپیڈو بس سروس دوسرے روز بھی معطل رہی ۔
راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی میٹرو بس سروس معطل رہی ، فیض آباد میں تمام ہوٹل سیل کر دئیے گئے ، کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں معطل رہیں۔موبائل انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے ، ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کردیا گیا۔وزیرآبادشہر اور گردونواح میں مختلف مقامات پر خندقیں کھودنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے سے شہری زندگی مفلوج ہو گئی، سیالکوٹ ائیرپورٹ جانے والے راستے بھی مکمل طور پر بند ہیں۔گجرات میں دریائے چناب پل کے قریب خندق کھود دی گئی اور چناب پل کو ٹریفک کیلئے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔جی ٹی روڈ پر کھاریاں اور سرائے عالمگیر کے مقامات پر بھی خندقیں کھود دی گئیں ۔پنجاب اور خیبرپختونخوا کو ملانے والی جی ٹی روڈ کو ٹریلر زاور کنٹینر زلگاکر بند کیا گیا ۔ٹوبہ ٹیک سنگھ سے لاہور جانے والے تمام راستے بند ہیں ، لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند ہے ، سادھوکی کے قریب جی ٹی روڈ پر بھی خندقیں کھود دی گئیں۔ادھر لاہور میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے دوران جاں بحق تین کارکنوں کے قتل کا مقدمہ ٹی ایل پی سربراہ اور رہنماؤں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے ۔مقدمہ تھانہ نواں کوٹ میں سب انسپکٹرسجاد احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی، انکے بھائی انس رضوی سمیت 4 سو کے قریب نامزد اور نامعلوم ملزم شامل ہیں ۔
ایف آئی آر میں دہشتگردی ،قتل ،اقدام قتل اور بغاوت سمیت سنگین دفعات لگائی گئی ہیں۔ ادھر گوجرانوالہ انتظامیہ نے مذہبی جماعت کا قافلہ کامونکے پہنچنے سے قبل جی ٹی روڈ پر واقع تمام کاروباری مراکز بند کرادئیے اور سادھوکی کے قریب جی ٹی روڈ پر کئی کئی فٹ گہری خندقیں بھی کھود دی ہیں ، گزشتہ دو روز سے جی ٹی روڈ بھی کنٹینرز کے ذریعے مکمل طور پر بند ہے ۔ دریں اثناء ترجمان تحریکِ لبیک پاکستان نے کریک ڈاؤن کے حوالے سے کہا ہے کہ پُرامن لبیک یا اقصیٰ ملین مارچ کا مقصد مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور امریکی سفارتخانے تک توانا آواز پہنچانا تھا۔ ترجمان ٹی ایل پی نے دعویٰ کیا کہ پولیس و رینجرز کی فائرنگ سے شہادتوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی ،200 سے زائد کارکنان شدید اور معمولی زخمی ہیں ، 50 کی حالت تشویشناک ہے ، طاقت کے ناجائز اور غیرقانونی استعمال کو روکا جائے ۔ ہفتہ کے روز مظاہرین نے مریدکے پہنچنے پر رات کوجی ٹی روڈ پر ہی پڑاؤ ڈال لیا۔ اس موقع پر سعد رضوی نے کارکنوں سے خطاب بھی کیا۔ شیلنگ کے دوران دو جاں بحق افراد کی شناخت 35 سالہ طلحہ بلال سکنہ کوٹ عبدالمالک اور 25سالہ قمر زمان سکنہ بوریوالا کے نام سے ہوئی ہے ۔ نماز جنازہ کے بعد دونوں میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔