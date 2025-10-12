گورنر کو گنڈا پور کا استعفی موصول فوری منظوری سے معذرت،نئے وزیراعلیٰ کے انتخاب کیلئے صوبائی اسمبلی کا اجلاس کل طلب:پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے حمایت مانگ لی
وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی مصدق عباسی استعفیٰ لیکر گورنر ہاؤس گئے ، ہاتھ سے لکھے استعفے پر 11اکتوبر کی تاریخ ،قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد عملدرآمد ہوگا:گورنر فیصل کریم کنڈیگورنر نے پیر کو قانونی ٹیم کو بلالیا، استعفیٰ کی منظوری ضروری نہیں:سلمان راجہ، وزیراعلیٰ کے انتخاب کیلئے شیڈول تیار، جنید اکبر،عرفان سلیم و دیگر کی عطا الحق درویش، مولانا جلیل سے ملاقات
پشاور،اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،دنیا نیوز) گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے فوری منظوری سے معذرت کرلی اور کہا قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس پر باقاعدہ عملدرآمد ہوگا، جبکہ نئے وزیراعلیٰ کے انتخاب کیلئے صوبائی اسمبلی کا اجلاس کل پیر کے روز طلب کرلیا، پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو وزیراعلیٰ منتخب کرنے میں جمعیت علما اسلام کی حمایت مانگ لی۔تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی برائے انسداد بدعنوانی بریگیڈیئر (ر)مصدق عباسی علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ گورنر ہاؤس لے کرگئے اور استعفیٰ گورنر ہاؤس کے کیئرٹیکر کے حوالے کیا اور کیئر ٹیکر نے استعفیٰ وصول کرکے رسید بھی دی جبکہ استعفے کی وصولی کی رسید پر ڈھائی بجے دوپہر کا وقت درج ہے ۔
دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے بتایا کہ ڈھائی بجے وزیرا علیٰ کا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ موصول ہوا ہے جس پر 11 اکتوبر کی تاریخ درج ہے ، استعفے کی جانچ پڑتال اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس پر باقاعدہ عملدرآمد ہوگا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ گورنر خیبرپختونخوا نے فوری طور پر علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور کرنے سے معذرت کرلی، استعفیٰ پر گورنر ہاؤس نے ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کر لی۔ذرائع نے مزید بتایا کہ گورنر خیبر پختونخوا نے معاملے پر حتمی آئینی رائے اور مشاورت کے لیے پیر کو قانونی ٹیم کو طلب کرلیا، آج اتوار کے باعث گورنر ہاؤس کا قانونی عملہ دستیاب نہیں ہوگا، پیر کو استعفیٰ سے متعلق آئینی تقاضوں، ممکنہ پیچیدگیوں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔دوسری جانب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے آرٹیکل 130کی شق 8 کے تحت وزیراعلیٰ نے استعفیٰ دینا ہے منظوری ضروری نہیں ۔ادھر خیبرپختونخوا اسمبلی کا اجلاس 13 اکتوبر بروز پیر صبح دس بجے طلب کرلیا گیا جس میں نئے وزیراعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا۔اس سے قبل اجلاس 20اکتوبر دوپہر دو بجے تک ملتوی کیا گیا تھا،اسمبلی سیکرٹریٹ کی جانب سے نئے شیڈول کا باضابطہ اعلامیہ جاری کردیا گیا ۔
اسمبلی سیکرٹریٹ نے وزیراعلیٰ کے انتخاب کا شیڈول بھی تیار کرلیا جو جلد جاری کیا جائے گا، شیڈول کے مطابق آج 12 اکتوبر دوپہر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے ۔کاغذات نامزدگی کے فوری بعد سکروٹنی کی جائے گی، آج شام ہی 5 بجے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔نئے وزیراعلیٰ کے انتخاب کے لئے شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کل پیر کے روز صبح 10 بجے کی جائے گی۔علاوہ ازیں پختونخوا کے نئے وزیراعلیٰ کے چناؤ میں حمایت کے لیے تحریک انصاف نے جمعیت علما اسلام سے رابطہ کرلیا، تحریک انصاف کا وفد وزیر اعلٰی کے انتخاب اور تعاون کے لئے جے یو آئی مرکز پہنچا۔ پی ٹی آئی کے وفد میں جنید اکبر، عرفان سلیم اور دیگر رہنما شامل تھے ۔جے یو آئی کے صوبائی جنرل سیکرٹری سینیٹر مولانا عطا الحق درویش، مولانا جلیل جان اور دیگر رہنماؤں نے پی ٹی آئی کے وفد کا استقبال کیا۔پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے انتخاب میں تعاون کی درخواست کر دی۔ تحریک انصاف کے صوبائی صدر جنید اکبر نے کہا کہ پیر کے روز اسمبلی اجلاس طلب کررہے ہیں جس میں نامزد وزیراعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔