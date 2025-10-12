صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کا اعلان ،ٹیکس پر چھوٹ دینگے:مریم نواز

  • پاکستان
خصوصی سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کا اعلان ،ٹیکس پر چھوٹ دینگے:مریم نواز

سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات ،سرمایہ کاری کیلئے زیرو ٹائم ٹو سٹارٹپالیسی پر عمل پیرا:وزیراعلیٰ مکہ میں المشہراورالمقدسہ میٹروٹرین آپریٹ کیلئے سروسز کی پیشکش،مریم نواز کی لیڈرشپ متاثرکن :شہزادہ منصور بن محمد

لاہور (دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے پنجاب میں خصوصی سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے اور ٹیکس پرچھوٹ دینے کا اعلان کردیا۔ مریم نواز سے سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد نے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود کی سربراہی میں ملاقات کی، سعودی وفد کو حکومت پنجاب کے نمایاں اقدامات اور پراجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ دی گئی،وزیراعلیٰ نے سعودی وفد کا عربی زبان میں خیرمقدم کیا،سعودی وفد نے پنجاب میں عوامی فلاح و بہبود کے پراجیکٹس کو قابل تحسین قرار دیا۔سعودی وفد کے شرکاء نے لائیوسٹاک، مائنز، انفراسٹرکچر،میٹ،آئی ٹی اوردیگر شعبوں میں دلچسپی کااظہار کیا۔وزیراعلیٰ نے پنجاب میں خصوصی سعودی انڈسٹریل ا سٹیٹ قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہاکہ سعودی انڈسٹریل سٹیٹ میں 10سالہ ٹیکس ہالی ڈے ،10سالہ انکم ٹیکس استثنیٰ دیا جائے گا،سعودی عرب کے لئے سپیشل اکنامک زون میں ون ٹائم کسٹم ڈیوٹی استثنیٰ بھی دیا جائے گا،سعودی انڈسٹریل سٹیٹ کیلئے سی ایم آفس میں خصوصی فاسٹ ٹریک بھی قائم کیا جائے گا۔

پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے مکہ میں المشہر اورالمقدسہ میٹروٹرین آپریٹ کیلئے سروسز فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی۔مریم نواز کا کہناتھاکہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لئے زیرو ٹائم ٹو سٹارٹپالیسی پر عمل پیرا ہیں ، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ حرمین و شریفین کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کا مظہر ہے ،دفاعی معاہدہ امن کی شاندار دلیل بھی ہے ،حرمین وشریفین کے تحفظ کو حکمت عملی نہیں لازوال اعزاز اور فریضہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا سیلاب کے دوران سعودی عرب کا پنجاب کے عوام کے لئے ہمدردانہ رویہ اخوت کی اعلیٰ مثال ہے ۔ پنجاب پاکستان کی معاشی ترقی کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے ، سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے ۔ ان کاکہناتھاکہ سعودی عرب میں 8 سال گزارے ، ہمارے دوسرے گھر کی مانند ہے ۔ ہمیں فخر ہے کہ پاک سعودی تعلقات وقتی مفاد یا ضرورت پر نہیں بلکہ ایمان، عقیدہ اور دل کے رشتے پر مبنی ہیں۔ منصور بن محمدبن سعد آل سعود چیئرمین پاک سعودی بزنس کونسل نے کہاکہ پاکستان بردار ملک ہے ،اشتراک کار خوش قسمتی ہوگی۔پاکستان میں سرمایہ کاری ہی نہیں بلکہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد اور معاونت کیلئے ا ٓئے ہیں۔ سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیاگیا،روایتی کھانوں سے تواضع کی گئی ۔

