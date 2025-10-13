خیبر پختونخوا :جس شخص پر مقدمات کی بھر مار ہو ا سے صوبے کی کمان دینے سے پہلے سوچنا پڑیگا:وزیراعظم
اب وہ دن گئے جب احتجاج اور لانگ مارچز کر کے ملک میں ترقی کا عمل روکا جاتا تھا اور یہاں تماشہ لگایا جاتا ،راستے بند کرنے والوں کے راستے بند کرنا ہوں گے بھارت دوبارہ جارحیت نہیں کریگا ،اس حوالے سے کوئی ملک اس کیساتھ نہیں،ٹرمپ کیساتھ کھڑے ہوکر غزہ جنگ ختم کرائی ،آج دنیا امن معاہدے کے پیچھے کھڑی ہے افغان انتظا میہ کو بتا دیا دہشتگردی پر اب خاموش نہیں رہیں گے ،فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات قابل تعریف ، ملکرملک کو آگے لیجانے کیلئے سر گرم :دنیانیوز سے گفتگو
لاہور(سلمان غنی)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پختونخوا میں تبدیلی کا عمل آئین قانون کے مطابق ہوگا لیکن اگر کوئی سمجھے کہ کسی ایسے شخص کو یہاں مسلط کر دیا جائے جو سمگلنگ ، جرائم پیشہ سرگرمیوں کا حصہ ہو اور اس پر مقدمات کی بھرمار ہو تو اسے حساس صوبہ کی کمان دیتے ہوئے سوچنا پڑے گا ۔ایسا کرنے والے کیا یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو، اب وہ دن گئے جب احتجاج اور لانگ مارچز کر کے ملک میں ترقی کا عمل روکا جاتا تھا اور یہاں ماشہ لگایا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔اگر کوئی پاکستان کے اندر انتشار، خلفشار گھیراؤ جلاؤ کو ہوا دینا چاہتا ہے تو وہ دن گئے ، اب ایسا نہیں چلے گا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت اور انتظامی مشینری کی بنیادی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ادا کریں گے تو امن قائم ہوگا،راستے بند کرنے والوں کے راستے بند کرنا ہونگے آج کا پاکستان ان انتہا پسندانہ رجحانات کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ دنیا نیوز سے اپنی رہائش گاہ پر خصوصی بات چیت کر تے ہوئے انہوں نے کہا افغانستان کی جانب سے حملہ اور اس پر پاکستان کے موثر ردعمل پر سعودی عرب، قطر اور دوست ممالک نے ہم سے رابطہ کیا ہے ہم نے انہیں باور کرا دیا ہے کہ افغانستان دشمن ملک نہیں لیکن افغان سرزمین سے دشمنی کے مرتکب دہشتگردوں کو انکے انجام پر پہنچانا ہم پر فرض ہے ، ہم نے ہر قیمت پر انہیں انکے انجام پر پہنچانا ہے ، افغان انتظامیہ کو باور کرایا کہ انکی گرفت کریں انکے مراکز ختم کریں انکی سرگرمیوں کا توڑ کریں اگر وہ ایسا نہیں کر سکے اور یہ ہماری سرزمین پر مذموم کھیل کھیلیں گے ، قتل و غارت میں ملوث ہوں گے تو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں ۔
انہوں نے کہا پاکستان نے کبھی مذاکرات کا آپشن نہیں چھوڑا، بار بار بار کہا گیا کہ یہ سلسلہ اس سرزمین سے بند کردیں آخر ایک حد ہوتی ہے اور وہ حدیں کراس کرتے جا رہے تھے تو انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کی پیشہ ورانہ تربیت کی حامل فوج جب ردعمل دیتی ہے تو پھر یہ نتیجہ خیز ہوتا دنیا کو نظر آتا ہے ، لہذا افغان فورسز کے حملہ کے جواب میں اسے پیغام دیا گیا ہے کہ وہ باز آ جائیں ورنہ اپنے شرمناک انجام کیلئے تیار رہیں۔ افغان انتظامیہ کو بتایا کہ دہشتگردی کے مراکز آپکی سرزمین پر ہیں ، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ ہمارے آئیں اور ہمارے بچوں کو خون میں نہلائیں اور ہم خاموش رہیں، بہت برداشت کیا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ان کی جڑیں بھی کاٹیں گے اور دہشتگردی کی کمر توڑ کر رکھیں گے ۔ اب دہشتگردی ہمارا ہدف ہے جو بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اسکے خلاف طاقت کا استعمال ہوگا۔ بھارت کا مغربی بارڈر پر دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ہے اور یہ سلسلہ علاقہ میں امن کو متاثر کر رہا ہے ۔
نریندر مودی کی دھمکیاں گیڈر بھبھکیاں ہیں ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور دشمن کو دھول چٹانے کا فن بھی ہماری پیشہ ورانہ فوج کے پاس ہے ۔ بھارت نے پھر جارحیت کی کوشش تو منہ کی کھانا پڑے گی مگر میں نہیں سمجھتا کہ اب کہ وہ ایسا کرے اس لئے کہ دنیا میں کسی بھی ملک نے ان کے اس طرز عمل کی تائید نہیں کی کوئی بھی ملک انکے ساتھ نہیں۔ انہوں نے مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے کردار اور خدمات کی تعریف کرتے کہا کہ آج ہم ملکر جہاں ملک کو آگے لے جانے کیلئے سرگرم ہیں۔ وہاں پاک سرزمین کو ہر طرح کی دہشتگردی ، تخریب کاری اور انتہا پسندی کے خاتمہ کیلئے پرعزم ہیں ۔ وزیراعظم نے غزہ پرامن معاہدہ میں صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف کرتے کہا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جنگ بندی چاہتے ہیں اور ہم نے بھی انکے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ بندی یقینی بنائی، ہم غزہ میں بچوں کو خون میں نہاتا نہیں دیکھ سکتے تھے ۔ آج امن معاہدے کے پیچھے دنیا کھڑی ہے ۔ آج مصر کا دورہ اہم ہے ۔ مصر میں آج مسلم ممالک اور یورپین ممالک مل کر معاہدہ پر عملدرآمد بارے غورکرینگے ، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں۔ دنیا غزہ جیسی صورتحال کی متحمل نہیں ہوسکتی اور نہ ہی کسی کو نسل کشی اور قتل عام کی آزادی دی جا سکتی ہے ۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج اگر دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو ہم نے اس طاقت کو معاشی حوالہ سے خود انحصاری کی منزل پر پہنچنے کیلئے لگانا ہے اور ۔
انہوں نے سی پیک کے مستقبل پرکہا سی پیک ہمارا معاشی مستقبل ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان اس حوالے سے ہم آہنگی ہے اور سی پیک پر کام چل رہا ہے ۔ پاکستان کا ترقی کا عمل دشمن کو ہضم نہیں ہو پا رہا۔ دشمن کے ناپاک عزائم پورے نہیں ہونگے ۔ علاوہ ازیں اتوار کو وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے کہاہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے افغانستان کی اشتعال انگیزی کا ناصرف بھرپور جواب دیا بلکہ ان کی متعدد پوسٹس کو تباہ کر کے ، ان کو پسپائی پر مجبور کیا۔پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے ۔ سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے افغانستان کی اشتعال انگیزی کے جواب میں پاکستان کی جانب سے بھرپور اور مؤثر کاروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا اورکہا پوری قوم پاکستان کی سکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے ۔ پاکستان نے کئی دفعہ افغانستان کو وہاں موجود فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشتگرد عناصر بارے معلومات دی ہیں، جو افغان سرزمین سے پاکستان کیخلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جامِ شہادت نوش کرنے والے 23 جوانوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا اورشہدا کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہوئے اہلِ خانہ سے اظہارِ تعزیت کیا اور دہشتگردوں کیخلاف کارروائیوں میں زخمی جوانوں کی جلد صحتیابی کی دعا بھی کی ۔