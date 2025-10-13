نئے وزیراعلیٰ پختونخوا کا انتخاب آج، سہیل آفریدی سمیت4امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور،گورنر نے گنڈا پور کا استعفی واپس بھیج دیا
اسمبلی کا اجلاس صبح 10بجے طلب، جے یو آئی کے لطف الرحمن، پیپلز پارٹی کے ارباب زرک، ن لیگ کے سردار شاہجہاں مد مقابل، کسی کو باہر سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے : سہیل آفریدی تحریک انصاف کے 80ارکان کا وزیراعلیٰ ہاؤس میں پڑاؤ، استعفے کی منظوری سے پہلے انتخاب کا عمل غیر آئینی: اپوزیشن جماعتیں، گورنر نے بدھ کو استعفے کی تصدیق کیلئے گنڈاپور کو گورنر ہاؤس بلالیا
پشاور، اسلام آباد (نیوز ایجنسیاں، سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا میں نئے وزیراعلیٰ کے انتخاب کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس آج (13 اکتوبر) صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے جس کے ایجنڈے میں وزیراعلیٰ کے انتخاب کو شامل کیا گیا ہے ۔ وزارتِ اعلیٰ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سہیل آفریدی، جمعیت علمائے اسلام (ف) کے مولانا لطف الرحمن، پیپلز پارٹی کے ارباب زرک اور مسلم لیگ (ن) کے سردار شاہجہاں سمیت چار امیدوار میدان میں ہیں جن کے کاغذات نامزدگی منظور کر کے حتمی فہرست جاری کر دی گئی ہے ۔دوسری جانب گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ اعتراض لگا کر واپس کردیا۔
گورنر ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق گنڈاپور کے استعفے پر موجود دستخطوں پر اعتراض کیا گیا ہے اور انہیں بدھ 15 اکتوبر دوپہر 3 بجے تصدیق کے لیے گورنر ہاؤس طلب کیا گیا ہے ۔تحریک انصاف کی جانب سے سہیل آفریدی کو بلامقابلہ کامیاب کرانے کے لیے سیاسی رابطے تیز کر دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اے این پی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین اور مسلم لیگ (ن) کے رہنما و وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقاتیں کیں، جبکہ پارٹی نے اپنے 80 ارکان کو وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور میں ٹھہرنے کی ہدایت دے دی ہے ۔ ذرائع کے مطابق اراکین کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے ہاؤس میں روک لیا گیا ہے اور غیر ضروری کالز کا جواب دینے پر بھی پابندی عائد ہے ۔پی ٹی آئی کے پارلیمانی وفد نے اسلام آباد میں گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی اور تعاون کی درخواست کی، جس پر گورنر نے کہا کہ وہ استعفے کی منظوری میں آئینی تقاضوں کی مکمل پاسداری کریں گے ۔سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیراعلیٰ کا انتخاب آئین کے مطابق ہو رہا ہے ، کسی کو باہر سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے ، جبکہ جے یو آئی (ف) کے صوبائی امیر مولانا عطاالرحمن نے کہا کہ وزارتِ اعلیٰ کے انتخاب میں اپوزیشن امیدوار کا کھڑا ہونا ان کا آئینی حق ہے ۔ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے سہیل آفریدی کی بلامقابلہ کامیابی کے لیے منصوبہ بندی جاری ہے ۔
پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر خان کی زیر قیادت وفد نے مسلم لیگ (ن) کے رہنما امیر مقام سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وفد میں اراکین قومی اسمبلی شیر علی ارباب، علی جدون، ڈاکٹر امجد، سابق وزراء شوکت یوسفزئی، مشتاق غنی، ریاض خان، کبیر خان، عرفان سلیم اور اکرام کھٹانہ شامل تھے ۔ جنید اکبر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں صوبے میں استحکام ہو اور سہیل آفریدی کو بلامقابلہ وزیراعلیٰ منتخب کیا جائے ۔ امیر مقام نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کے بعد موقف دیا جائے گا۔بعدازاں جنید اکبر کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد باچہ خان مرکز بھی گیا جہاں اے این پی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین، جنرل سیکرٹری حسین شاہ، عقیل شاہ، صلاح الدین، ارسلان خان اور دیگر موجود تھے ۔ ملاقات میں پی ٹی آئی وفد نے خواہش ظاہر کی کہ آج کا انتخاب ایک جمہوری عمل کے طور پر پرامن طریقے سے مکمل ہو۔ تاہم اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کہ ان کی جماعت کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنے گی، مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ترجمان اے این پی انجینئر احسان اللہ نے واضح کیا کہ پارٹی وزیراعلیٰ کے انتخاب میں حصہ نہیں لے گی اور نہ ہی کسی قسم کی ہارس ٹریڈنگ میں شامل ہوگی۔دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے کہ جب تک وزیراعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا، نیا انتخاب غیر آئینی قرار پائے گا۔ جے یو آئی ف کے پارلیمانی لیڈر اور وزیراعلیٰ کے امیدوار مولانا لطف الرحمن نے کہا کہ گورنر نے ابھی تک استعفیٰ منظور نہیں کیا، اس لیے انتخاب کا عمل آئین سے متصادم ہے ۔
مسلم لیگ (ن) کے وفاقی وزیر امیر مقام نے بھی کہا کہ اگر ایک وزیراعلیٰ کے استعفے کا عمل مکمل نہیں ہوا تو دوسرے کا انتخاب کیسے ہوسکتا ہے ؟اسپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے مؤقف اختیار کیا کہ جب کوئی وزیراعلیٰ استعفیٰ دیتا ہے تو وہ آئین کے مطابق مستعفی تصور ہوتا ہے ، منظوری یا نامنظوری کا کوئی تصور آئین میں نہیں۔ ایڈووکیٹ جنرل شاہ فیصل نے بھی یہی رائے دی کہ آرٹیکل 130 کے تحت وزیراعلیٰ کا استعفیٰ ذاتی اقدام ہے اور اس کے لیے کسی باضابطہ منظوری کی شرط نہیں۔اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباداللہ نے کہا کہ ایک موجودہ وزیراعلیٰ کے ہوتے نیا انتخاب جمہوری روایات کے منافی ہے ۔ ان کے مطابق صوبائی کابینہ تاحال برقرار ہے اور گورنر کی جانب سے استعفیٰ منظور نہیں ہوا، لہٰذا نیا انتخاب کسی طور آئینی قرار نہیں دیا جاسکتا۔اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی وفد نے ایک اور ملاقات میں گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی اور پیپلزپارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا سے ملاقات کی۔ وفد میں اسد قیصر، عاطف خان، علی اصغر خان جدون اور ڈاکٹر امجد شامل تھے ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے پیپلزپارٹی سے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمہوری تسلسل برقرار رکھنے میں کردار ادا کرے ۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وہ استعفے کے معاملے پر آئین و قانون کی مکمل پاسداری کریں گے اور تمام جماعتوں سے مشاورت کے ساتھ صوبے کی ترقی کیلئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔