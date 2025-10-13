سعودی عرب کیساتھ ایم اویو پر دستخط،پنجاب سرمایہ کاری کیلئے بہترین مقام:مریم نواز
7سیکٹرز میں سرمایہ کاری اورجوائنٹ وینچرکیلئے فاسٹ ٹریک پر اتفا ق ،بادشاہی مسجد کے عالمگیری گیٹ پرپروقارتقریب شہزادہ منصور بن محمد کی موجودگی میں دستخط کئے گئے ،وزیراعلیٰ کا افغان طالبان کو بھرپورجوا ب پرپاک فوج کو خراج تحسین
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوشوں سے سعودی سرمایہ کاری کیلئے تاریخی ایم او یوپر دستخط کردئیے گئے ،بادشاہی مسجد کے عالمگیری گیٹ کے سامنے پروقار تقریب میں مریم نواز اور چیئرمین پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود کی موجودگی میں قرار داد مفاہمت پر دستخط کئے گئے ۔سعودی سرمایہ کاروں نے پنجاب میں 7 بڑے سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کیلئے دلچسپی کااظہار کیاہے ۔سعودی سرمایہ کارسپیشل اکنامک زون اور انڈسٹریل زون، رئیل سٹیٹ ڈویلپمنٹ اور ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری پرتیار ہیں ،سعودی سرمایہ کارو ں نے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر میں جوائنٹ وینچر،مائنز اینڈ منرل، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سیکٹر ،ایگریکلچر، لائیوسٹاک اورایکواکلچر میں بھی سرمایہ کاری کرینگے ۔حکومت پنجاب سعودی سرمایہ کاروں کو سہولتیں اور معاونت فراہم کرے گی۔وزیراعلیٰ نے کہا پنجاب سرمایہ کاری کیلئے بہترین مقام ہے ،صوبے کو انڈسٹریل حب بنانا چاہتے ہیں۔پنجاب کے قدرتی اور معدنی وسائل اصل معاشی خزانہ ہے ، وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ۔
وفد کے شرکا نے مریم نواز کے معاشی وژن پر اطمینان کااظہار کیا،حکومت پنجاب کی فوکل ایجنسی سعودی سرمایہ کاروں اور کمپنیز کے ساتھ رابطے میں معاونت کرے گی،پاک سعودی سرمایہ کاری کے معاہدے کو عملی شکل دینے کیلئے روایتی ٹائم لائن کی بجائے فاسٹ ٹریک اپنانے پر اتفاق کیاگیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے افغان طالبان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلااشتعال جارحیت کی شدید مذمت کی اور دلیری سے جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے کہاپاک فوج پوری قوم کی عزت ،غیرت،عزم اور وقار کی علمبردار ہے ،افغان جارحیت کا جواب پاک افواج نے ہمیشہ کی طرح جرات دانشمندی اور قومی اتحاد سے دیا ہے ۔ پاکستان کی سرحدیں مقدس امانت ہیں انکی حفاظت ہر پاکستانی کا فرض ہے ۔افغان جارحیت کا جواب پیغام ہے کہ پاک سرزمین امن کی ضامن ہے ،کمزوری کی علامت نہیں،پنجاب کے بارہ کروڑ عوام اپنی بہادر افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں،امن چاہتے ہیں پر پاکستان کی سالمیت یا شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو گا۔