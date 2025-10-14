صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت قرض ملنے پر ایسے خوشی مناتی ہے جیسے بیٹا پیدا ہوا ہو: قائمہ کمیٹی

  • پاکستان
حکومت قرض ملنے پر ایسے خوشی مناتی ہے جیسے بیٹا پیدا ہوا ہو: قائمہ کمیٹی

قرضہ اتارنے کیلئے قرض لیا جاتا، اس کاکیا فائدہ جس سے ملک بیٹھ جائے ، 1958 سے تفصیلات مانگی تھیں:سیف ابڑو 2008سے اب تک نیا اور پرانا کئی پاکستان بن چکے :چیئرمین سینیٹ قائمہ کمیٹی ، آئندہ اجلاس میں ڈیٹا فراہمی کی سفارش

اسلام آباد (آئی این پی،مانیٹرنگ ڈیسک) سینیٹ کی قائمہ کمیٹی نے کہا حکومت قرض ملنے پر ایسے خوشی مناتی ہے جیسے بیٹا پیدا ہوا ہو، خوشی سے بتایا جاتا ہے 100 ملین قرض مل گیا لیکن ایسے قرضوں کا کیا فائدہ جس سے ملک ہی بیٹھ جائے ۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر  سیف اللہ ابڑو کی زیر صدارت سینیٹ قائمہ کمیٹی اقتصادی امور کے اجلاس میں پاکستان کے آئی ایم ایف سے اب تک لیے گئے قرضوں کا معاملہ زیر بحث آیا۔ سیف اللہ ابڑو کا کہنا تھا صبح ٹی وی چلائیں تو خوشی سے بتایا جاتا ہے 100 ملین قرض مل گیا، یہ بتانے میں خوشی ایسے ہوتی ہے جیسے بیٹا پیدا ہوا ہو۔

یہاں مصیبت یہ ہے کہ قرضہ اتارنے کیلئے قرض لیا جاتا ہے لیکن ایسے قرضوں کا کیا فائدہ جس سے ملک ہی بیٹھ جائے ۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا، اقتصادی امور سے ہم نے 1958 سے قرض کی تفصیلات مانگی تھیں، وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا 1984 سے 2025 تک مختلف پروگرامز کیلئے قرض کی تفصیلات لائے ہیں۔ سٹیٹ بینک کے حکام نے بتایا 2008 سے تمام ڈیٹا تفصیلات کے ساتھ موجود ہے ، 2008 سے 2025 تک تمام ڈیٹا آٹو میشن کے بعد دستیاب ہے ، اس سے پہلے کا ڈیٹا مینول تھا فائلیں ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا آپ 2008 سے اب تک کا تمام ڈیٹا فراہم کریں، کیونکہ اس کے بعد نیا پاکستان پرانا پاکستان کئی پاکستان بنے ہیں۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں تمام ڈیٹا فراہم کرنے کی سفارش کر دی۔ 

