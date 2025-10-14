افغان طالبان کی جارحیت سے شہید 12 جوانوں کی نماز جنازہ ادا، فیلڈ مارشل کی شرکت
نماز جنازہ چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں ادا کی گئی ، وزرا اورعوام بھی بڑی تعداد میں شریک ، وزیراعظم کاشہداکو خراج عقیدت جوان وقاص اورارشد آبائی علاقوں میں سپردخاک ،شہدا کے بلند درجات اور وطن کی سلامتی اوراستحکام کیلئے خصوصی دعائیں
راولپنڈی ،قصور(خصوصی نیوز رپورٹر،نمائندگان دنیا ) پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی بلا اشتعال اور بزدلانہ جارحیت کے دوران جامِ شہادت نوش کرنے والے 12 جوانوں کی نمازِ جنازہ چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں ادا کی گئی۔نمازِ جنازہ میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر خیبرپختونخوا، سول و عسکری حکام اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے وطنِ عزیز کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ نمازِ جنازہ کے اختتام پر شہداء کے بلند درجات اور وطنِ عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں۔
قصور کے نواحی علاقے چاہ بلندے والا رکن پورہ قصور سے تعلق رکھنے والے حوالد محمد ارشد منظور کی نماز جنازہ آبائی قبرستان میں ادا کی گئی ، جس میں اعلیٰ عسکری افسروں ، ضلعی انتظامیہ، ارکان اسمبلی، تاجران، صحافی، وکلاء، سول سوسائٹی اور علاقہ بھر کے مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہید حوالدار محمد ارشد کی ایک سال قبل شادی ہوئی تھی۔ شرقی گوجرخان کے علاقہ بھرول یونین کونسل چنگا بنگیال کے رہائشی جوان محمد وقاص کو آبائی علاقہ میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ۔وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید12 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہدا کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کی اوران کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا ۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان شہدا کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے ،پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے ۔