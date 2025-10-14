صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئندہ اڑھائی ماہ کم بارش ، خشک سردی پڑے گی

  • پاکستان
آئندہ اڑھائی ماہ کم بارش ، خشک سردی پڑے گی

پوٹھوار،شمالی علاقوں میں نمایاں کمی ،جنوبی علاقوں ،سندھ میں قدرے زیادہ بارش دسمبر میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے ) ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ اڑھائی ماہ دسمبر تک معمول سے کم بارشیں ہونے سے موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے ،خطہ پوٹھوارسمیت شمالی علاقوں ،بالائی خیبر پختونخوا میں بارش میں نمایاں کمی رہے گی، جس سے خشک سردی پڑے گی، جبکہ جنوبی علاقوں اورسندھ میں معمول سے قدرے زیادہ بارشوں کا امکان ہے ،نومبر میں ملک کے بیشتر علاقوں میں معمول سے بھی کم بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے ،دسمبر میں بھی معمول سے کم بارش کا سلسلہ جاری رہے گا،جبکہ رواں ماہ سے دسمبرتک بالائی علاقوں سے مغربی حصوں تک بالخصوص خیبر پختونخوا،گلگت بلتسان ،شمالی پنجاب ، بلوچستان اور کشمیر میں معمول کے مطابق بھی اور معمول سے زیادہ بھی رہنے کا امکان ہے ، جبکہ وسطی اور جنوبی پنجاب، سندھ میں درجہ حرارت معمول سے قدرے کم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے ، دسمبر میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ،باٹا پور میں ایک ڈاکو ہلاک

غالب مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

پشاور:شوہر نے بیوی ،2بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی

نوسرباز عورتوں نے شاپنگ کرتی فیملی کو ہاتھ کی صفائی دکھا دی

اوباش 20 سالہ شادی شدہ لڑکی سے زیادتی کر کے فرار

پر تشدد واقعات کے دوران 3خواتین سمیت 4افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak