گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس ،سماعت 5نومبرتک ملتوی

لاہور(عدالتی رپورٹر)احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی سمیت دیگر ملزموں کے خلاف گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس کے الزام میں درج ریفرنس کی سماعت پانچ نومبر تک ملتوی کردی۔

ڈیوٹی جج ندیم گلزار نے کیس کی سماعت کی، سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی عدالت میں حاضری کیلئے پیش ہوئے ،پرویز الٰہی کی جانب سے پلیڈر مختار رانجھا آئے ، دیگر شریک ملزم بھی عدالت میں موجود تھے ۔عدالت نے مختصر سماعت کے بعد ریفرنس پر کارروائی 5 نومبر تک ملتوی کردی۔ 

