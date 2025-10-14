مرید کے :زخمیوں کے علاج ذمہ داروں کیخلاف کارروائی کیلئے لاہور ہائیکورٹ میں درخواست
لاہور(کورٹ رپورٹر)مریدکے میں مذہبی جماعت کے کارکنوں کیخلاف آپریشن کے نتیجے میں زخمیوں کے بہتر علاج معالجے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کیلئے لاہور ہائیکورٹ میں درخواست دائر کردی گئی۔
احسن علی عارف ایڈووکیٹ کی طرف سے دائر درخواست میں وفاقی حکومت ،پنجاب حکومت اور دیگر کو فریق بنایا گیا ،درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت ہے ،جو پر امن مارچ لیکر اسلام آباد جارہی تھی ،ٹی ایل پی کے مارچ میں لیڈر شپ کے کنٹینر کو آگ لگا دی گئی ، سینکڑوں کی تعداد میں کارکن جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے ،درخواست میں استدعا کی گئی کہ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی سمیت دیگر زخمیوں کو بہتر سہولیات فراہم کریں اور عدالت پولیس آپریشن کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دے۔