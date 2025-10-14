صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس (ر)محمد جنید غفار کمپی ٹیشن اپیلٹ ٹربیونل کے نئے چیئرمین تعینا ت

  • پاکستان
کراچی(کامرس رپورٹر)وفاقی حکومت نے معروف قانون دان اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس (ر) حمد جنید غفار کوکمپٹیشن اپیلٹ ٹربیونل کا نیا چیئرمین تعینات کردیا ہے۔اس تقرری کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ یہ عہدہ سابق چیئرمین جسٹس (ر)سجاد علی شاہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد خالی ہوا تھا، جو 13 اگست 2025 ئکو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے ۔جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے دورِ قیادت میں ٹربیونل کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لاتے ہوئے زیرِ التواء مقدمات میں 50فیصد سے زائد کمی کی تھی۔

