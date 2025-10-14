صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج سے اظہاریکجہتی، پختو نخوا سے بلوچستان تک ریلیاں

  • پاکستان
پاک فوج سے اظہاریکجہتی، پختو نخوا سے بلوچستان تک ریلیاں

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر،این این آئی)افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر حالیہ بلا اشتعال جارحیت کے بعد ملک بھر میں عوام نے پاک فوج کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

 خیبرپختونخوا سے لے کر بلوچستان تک عوام نے ریلیوں اور بیانات کے ذریعے پاک فوج کو خراجِ تحسین پیش کیا اور افغان حملے کی شدید مذمت کی،عوام کا کہنا ہے کہ افغان طالبان فورسز کی جانب سے پاکستان پر حملہ انتہائی افسوسناک اور قابلِ مذمت عمل ہے ، دریں اثنا خیبر میں مقامی شہریوں نے پاک افغان سرحد پر افغانستان کے علاقوں کی جانب سے ہونے والی بلا اشتعال فائرنگ اور حملوں کے خلاف ریلی نکالی اور پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا، این این آئی کے مطابق پاراچنارمیں افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے خلاف قبائل نے احتجاجی ریلی نکالی ،شرکا نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاکر یک جہتی کا اظہار کیا ،طوری بنگش قبائل کے عمائدین نے کہا افغانستان کی جانب سے ضلع کرم کی سویلین آبادی کو نشانہ بنانا قابل افسوس ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ،باٹا پور میں ایک ڈاکو ہلاک

غالب مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

پشاور:شوہر نے بیوی ،2بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی

نوسرباز عورتوں نے شاپنگ کرتی فیملی کو ہاتھ کی صفائی دکھا دی

اوباش 20 سالہ شادی شدہ لڑکی سے زیادتی کر کے فرار

پر تشدد واقعات کے دوران 3خواتین سمیت 4افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak