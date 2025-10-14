پاک فوج سے اظہاریکجہتی، پختو نخوا سے بلوچستان تک ریلیاں
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر،این این آئی)افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر حالیہ بلا اشتعال جارحیت کے بعد ملک بھر میں عوام نے پاک فوج کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
خیبرپختونخوا سے لے کر بلوچستان تک عوام نے ریلیوں اور بیانات کے ذریعے پاک فوج کو خراجِ تحسین پیش کیا اور افغان حملے کی شدید مذمت کی،عوام کا کہنا ہے کہ افغان طالبان فورسز کی جانب سے پاکستان پر حملہ انتہائی افسوسناک اور قابلِ مذمت عمل ہے ، دریں اثنا خیبر میں مقامی شہریوں نے پاک افغان سرحد پر افغانستان کے علاقوں کی جانب سے ہونے والی بلا اشتعال فائرنگ اور حملوں کے خلاف ریلی نکالی اور پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا، این این آئی کے مطابق پاراچنارمیں افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے خلاف قبائل نے احتجاجی ریلی نکالی ،شرکا نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاکر یک جہتی کا اظہار کیا ،طوری بنگش قبائل کے عمائدین نے کہا افغانستان کی جانب سے ضلع کرم کی سویلین آبادی کو نشانہ بنانا قابل افسوس ہے۔