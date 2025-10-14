صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:عوامی مقامات پر مفت وائی فائی منصوبہ دسمبر تک مکمل کرنے کا اعلان

  • پاکستان
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) حکومت نے وفاقی دارالحکومت کے عوامی مقامات پر مفت وائی فائی منصوبہ دسمبر تک مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔

 رپورٹس کے مطابق ابتدائی مرحلے میں 30 سے زائد مقامات پر یہ سہولت فراہم کی جائے گی، میٹرو سٹیشنز، دامنِ کوہ، فاطمہ جناح پارک اور شہر کے مرکزی تجارتی علاقے شامل ہیں۔ اس اقدام کا مقصد شہریوں، طلبہ اور پیشہ ور افراد کو بہتر ڈیجیٹل سہولیات فراہم اور اسلام آباد کو ‘‘ڈیجیٹل شہر’’ کی جانب گامزن کرنا ہے ۔ یہ سروس 30 دسمبر 2025 تک مکمل فعال ہو جائے گی۔ لاہور اور کراچی سمیت دیگر بڑے شہروں میں بھی اسی طرز کے منصوبوں کی تیاری جاری ہے ۔

