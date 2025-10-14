صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رائیٹ مینجمنٹ فورس کیلئے ساڑھے 17کروڑ کے فنڈز جاری

  • پاکستان
رائیٹ مینجمنٹ فورس کیلئے ساڑھے 17کروڑ کے فنڈز جاری

لاجسٹک برانچ خریداری کریگی ،ٹینڈرزجلد جاری کردئیے جائینگے : مراسلہ

لاہور(کرائم رپورٹر )پنجاب حکومت نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے رائیٹ مینجمنٹ فورس کوساڑھے 17کروڑ روپے کے فنڈز جاری کردئیے ، لاجسٹک برانچ چیزوں کی خریداری کرے گی ۔کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ ، پرنٹرز اور سکینرز کی خریداری کیلئے 5 کروڑ 36 لاکھ 50 ہزار مختص کئے گئے ہیں ۔جاری مراسلہ کے مطابق ایل ای ڈیزکی خریداری کیلئے 1 کروڑ 79 لاکھ 70 ہزار روپے ، فوٹو سٹیٹ مشینوں کی خریداری کیلئے 86 لاکھ 45 ہزار روپے ،سیلنگ ، پیڈسٹل ، مسٹ فینز ، ائیر کولرز اور ڈسپنسرز کیلئے 1 کروڑ 56لاکھ 50ہزارروپے ، ائیر کنڈیشنرز کی خریداری کیلئے 2 کروڑ 95لاکھ روپے ، گیس کٹرز، ٹیلی فون، اوون اورویکیوم کلینرز کی خریداری کیلئے 71 لاکھ 20 ہزار، کیمراسسٹم ہیڈ کوارٹر ز اور ریجنز کیلئے 84 لاکھ 70 ہزار روپے ، یوپی ایس اوربیٹریوں کی خریداری کیلئے 95 لاکھ 55ہزا رروپے ، ہائی بریڈ سولر سسٹم کی خریداری کیلئے 4کروڑ 40 لاکھ 50ہزار روپے رکھے گئے ہیں ، چیزوں کی خریداری کیلئے جلد ٹینڈر جاری کردئیے جائیں گے ۔

