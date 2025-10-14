اربن یونٹ کے پنجاب سموگ ایئر سیف پراجیکٹ پر اعتراضات
منصوبہ تکنیکی وانتظامی خامیوں کیساتھ غیرمستحکم قرار ، منظوری کیلئے جواز کی سفارش 40سکیورٹی گارڈز کی بھرتی، مزید نئی گاڑیوں کی خریداری پر بھی سوال ، سی ای او کا خط
لاہور(محمد حسن رضا سے )اربن یونٹ پنجاب نے پنجاب سموگ ایئر سیف پراجیکٹ پر سخت اعتراضات اٹھاتے ہوئے منصوبے کو تکنیکی و انتظامی خامیوں کے ساتھ غیر مستحکم قرار دیدیا۔اربن یونٹ کے سی ای او عمر مسعود نے محکمہ منصوبہ بندی کو خط لکھ دیا ،ارب یونٹ کا کہنا ہے پی سی ون اور ٹو ریویژن میں اہم اور غیر واضح تبدیلیوں پر سخت تشویش ہے ، منصوبے کی تیاری میں جامع پلاننگ اور پیشگی مشاورت شامل ہی نہیں، ایئر سیف سکیم کے 26فکسڈ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز کی لوکیشن اور لے آئوٹ کی تفصیلات فراہم ہی نہیں کی گئیں۔
ہر سٹیشن کی جگہ، ترتیب اور فنی جواز واضح کیا جائے ، کاربن برائون اور بلیک انیلائزرز کی تعداد 5سے کم کر کے 2 کرنے کی کیا وجہ ہے ۔ واضح کیا جائے ۔ ہائی والیم سیمپلرز، متھین انیلائزرز، ٹوٹل ہائیڈروکاربن اور سی او انیلائزرز کی کمی پر وضاحت دی جائے ، اربن یونٹ نے کہاکہ ڈسٹ فال سیمپلرز کی تعداد 10سے صفر ہو گئی ، یہ کیسے ہے ، جواب دینا چاہیے ، اربن یونٹ نے 40سکیورٹی گارڈز کی بھرتی کی تجویز غیر ضروری اور غیر معقول قرار دیدی ، اربن یونٹ نے مزید نئی گاڑیوں کی خریداری پر بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا محکمہ پہلے ہی کافی تعداد میں فیلڈ وہیکلز خرید چکا، مزید گاڑیوں کی خریداری کا جواز نہیں بنتا،اربن یونٹ نے سفارش کی کہ منصوبے کی منظوری سے قبل مکمل جواز اور وضاحت سامنے رکھی جائے ۔