گاوی کا 2031ء کے بعد پاکستان کو مفت ویکسین بند کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
گاوی کا 2031ء کے بعد پاکستان کو مفت ویکسین بند کرنیکا فیصلہ

پاکستان کو پولیو اور بچوں کیلئے حفاظتی ویکسین خریدنی یا مقامی طور پر تیار کرنا ہو گی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )عالمی امدادی ادارے گاوی (گلوبل الائنس ویکسین اینڈ امیونائزیشن) نے پاکستان کو 2031 کے بعد امدادی ویکسین دینا بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، پاکستان کو 2031 کے بعد دو سال تک عمر کے بچوں کیلئے حفاظتی ویکسین اور انسدادپولیو ویکسین خریدنی  پڑے گی یا مقامی طور پر تیاری کرنا ہو گی ، گاوی پاکستان کو انسداد پولیو سمیت بچوں کی حفاظتی ویکسین بطور امداد فراہم کرتی ہے ۔ بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن نے گاوی 2000 میں قائم کی تھی جو عالمی ادارہ صحت، یونیسف اور عالمی بینک سمیت مختلف ممالک اور تنظیموں کا الائنس ہے اور غریب ممالک کے  بچوں کیلئے مفت حفاظتی ویکسین فراہم کرتی ہے ۔ گاوی نے وزارت قومی صحت کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا کہ 2031 کے بعد مفت امدادی ویکسین فراہم نہیں کی جائے گی۔ 

Dunya Bethak