پرائیویٹ حج سکیم ،16ہزارنشستیں رہ گئیں ،4دن باقی
19ستمبر سے اب تک 44ہزار عازمین کی پرائیویٹ حج سکیم کیلئے بکنگ ہوسکی
لاہور (نیوز رپورٹر )پرائیویٹ حج سکیم کے تحت بکنگ میں چار دن باقی رہ گئے اور 16 ہزار نشستیں تاحال باقی ہیں ،اب پرائیویٹ حج سکیم کے تحت 44 ہزارعازمین کی بکنگ مکمل ہوچکی ہے ۔سعودی وزارت حج احکامات کے تحت پرائیویٹ سکیم بکنگ مدت میں اضافہ ممکن نہیں اوروزارت مذہبی امور حج بکنگ میں تیزی کیلئے پرائیویٹ آپریٹرزکو تحریری ہدایت بھی دے چکی ہے ۔ 25 روز میں پرائیویٹ حج آپریٹرز تقریباً 23 ہزارعازمین کی بکنگ کرسکے ،گزشتہ برس رہ جانے والے 21 ہزار 654 عازمین کوبھی اگلے سال حج پربھجوایا جائے گا،پرائیویٹ حج سکیم کے تحت بکنگ کا آغاز 19 ستمبر کو کیا گیا تھا۔