صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائیویٹ حج سکیم ،16ہزارنشستیں رہ گئیں ،4دن باقی

  • پاکستان
پرائیویٹ حج سکیم ،16ہزارنشستیں رہ گئیں ،4دن باقی

19ستمبر سے اب تک 44ہزار عازمین کی پرائیویٹ حج سکیم کیلئے بکنگ ہوسکی

لاہور (نیوز رپورٹر )پرائیویٹ حج سکیم کے تحت بکنگ میں چار دن باقی رہ گئے اور 16 ہزار نشستیں تاحال باقی ہیں ،اب پرائیویٹ حج سکیم کے تحت 44 ہزارعازمین کی بکنگ مکمل ہوچکی ہے ۔سعودی وزارت حج احکامات کے تحت پرائیویٹ سکیم بکنگ مدت میں اضافہ ممکن نہیں اوروزارت مذہبی امور حج بکنگ میں تیزی کیلئے پرائیویٹ آپریٹرزکو تحریری ہدایت بھی دے چکی ہے ۔  25 روز میں پرائیویٹ حج آپریٹرز تقریباً 23 ہزارعازمین کی بکنگ کرسکے ،گزشتہ برس رہ جانے والے 21 ہزار 654 عازمین کوبھی اگلے سال حج پربھجوایا جائے گا،پرائیویٹ حج سکیم کے تحت بکنگ کا آغاز 19 ستمبر کو کیا گیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak