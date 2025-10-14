امیربالاج قتل کیس ،عدم پیشی پر ملزم گوگی بٹ کی عبوری ضمانت خارج
لاہور(عدالتی رپورٹر)سیشن عدالت نے امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں نامزد ملزم عقیل عرف گوگی بٹ کی عبوری ضمانت خارج کردی۔
گزشتہ روز سماعت پر ملزم عقیل احمد عرف گوگی بٹ عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش نہ ہوئے جس پرایڈیشنل سیشن جج نجف حیدر نے عدم پیروی پر گوگی بٹ کی عبوری ضمانت خارج کردی ،عبوری ضمانت خارج ہونے پر پولیس کو ملزم کی گرفتاری کا اختیار مل گیا۔ملزم کے خلاف تھانہ چوہنگ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔یاد رہے کہ امیر بالاج ٹیپو کو چوہنگ میں 18 فروری 2024 کو شادی کی تقریب میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جس کا الزام ان کے مخالف گروپ کے سربراہ طیفی بٹ اور ان کے بھائی گوگی بٹ پر تھا۔ ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف طیفی بٹ مبینہ مقابلے میں ہلاک ہوگیا ہے۔